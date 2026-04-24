Plus d’une vingtaine de PME de la Montérégie affectées par les droits de douane obtiennent une aide financière en provenance de Développement Économique Canada afin de les aider à surmonter les défis de commercialisation et de se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

Cette aide financière a fait l’objet d’une annonce totalisant 64 M$, le lundi 7 avril, par la ministre Mélanie Joly, à l’égard d’une centaine de PME québécoises de l’industrie de la transformation métallique.

« Face à des droits de douane injustifiés et injustifiables qui touchent durement les entreprises canadiennes, notre gouvernement agit de façon concrète pour appuyer les PME québécoises. En misant sur la productivité, l’innovation et la diversification des marchés, nous leur donnons les moyens de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement et de demeurer concurrentielles dans un contexte commercial incertain. Grâce à l’Initiative régionale de réponse tarifaire, nous investissons dans le secteur de l’acier, qui revêt une importance stratégique pour l’économie canadienne et dans la résilience de nos régions », a déclaré la ministre, lors d’une conférence de presse tenue à Repentigny.

L’aide financière annoncée représente plus de 13 M$ pour des entreprises de la Montérégie. Parmi celles-ci, Usinage Supérieur, de Sainte-Catherine (622 120 $), Affûtage d’outils de coupe Optimum, de Mercier (450 000 $), Industrie Billette, de Saint-Louis-de-Gonzague (620 000 $), Produits de métal Promett, de Châteauguay (187 500 $), de même que Métalliage, de Longueuil (500 000 $).

La réalisation de ces projets permettra de créer et de maintenir plus de 1100 emplois bien rémunérés partout au Québec.