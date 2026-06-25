Un important incendie a complètement détruit un bâtiment résidentiel sur la rue Centrale, à l’angle de la route 132, à Sainte-Catherine, dans la soirée de mercredi.

Selon Patrice Greer, chef de division aux opérations de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, un appel signalant un incendie de bâtiment a été reçu à 21h06. Les premiers pompiers sont arrivés sur les lieux sept minutes plus tard, à 21h13.

À leur arrivée, les flammes étaient localisées dans la partie avant de l’immeuble.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés afin de combattre le brasier et empêcher sa propagation. L’incendie a repris vie alors que les équipes étaient toujours sur place, causant des dommages supplémentaires. La situation a toutefois été maîtrisée.

Le bâtiment, qui était alors en rénovation, était inoccupé au moment de l’incendie. Aucun blessé n’a été rapporté.

Des équipes des services incendie de Châteauguay et de Chambly ont également été sollicitées afin d’assurer la couverture du territoire pendant l’intervention.

Le bâtiment est considéré comme une perte totale.

Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux afin de déterminer les circonstances ayant mené à l’événement.

Les opérations se sont finalement terminées vers 4h30 jeudi matin.