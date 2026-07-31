La Ville de Sainte-Catherine poursuivra son appui financier au Complexe le Partage pour les deux prochaines années. Réuni le 14 juillet, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le renouvellement de son protocole d’entente avec l’organisme pour la période 2026-2027.

Par cette entente, la municipalité versera une contribution d’un peu moins de 21 000 $, une somme destinée principalement à couvrir les frais de location du local situé sur la rue Union, où sont offerts les services d’aide alimentaire.

Le service d’aide alimentaire du Complexe le Partage a soutenu 154 familles au cours de l’année 2025-2026, dont 140 enfants.

La Ville rappelle qu’elle appuie financièrement cette mission depuis 2011 et souhaite continuer à favoriser le déploiement de l’aide alimentaire ainsi que des services complémentaires offerts à la population.

Outre la distribution d’aide alimentaire, l’organisme est notamment responsable de l’organisation de la Guignolée de Sainte-Catherine et propose des ateliers de cuisine collective aux citoyens.

La plus récente édition de la Guignolée a permis de recueillir 26 200 $ en dons monétaires ainsi que l’équivalent de 17 200 $ en denrées alimentaires.