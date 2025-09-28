À propos d’AccessAir Systems inc.

Accessair Systems est aujourd’hui un leader mondial dans la fabrication d’équipements de soutien au sol et de manutention des passagers. Les produits comprennent entres autres des escaliers aéroportuaires montés sur camions, des élévateurs pour passagers à mobilité réduite et sont entièrement réalisées dans les locaux de Ste-Catherine en Montérégie, à seulement 5 minutes du pont Mercier.

Comment prenons-nous soin de nos employés ?

Nous offrons des avantages sociaux incluant l’assurance dentaire, vie, invalidité, PAE, Télé-médecine, assurance voyage, etc.

Une ambiance chaleureuse, ouverte à vos idées où vous pouvez travailler en tenue décontractée.

Vous voulez évoluer, nous le voulons pour vous également, voilà pourquoi nous vous offrons de la formation continue et un remboursement une fois complété.

Un horaire de travail estival • On t’offre tes vêtements de travail et tes bottes

Les défis qui vous attendent

Lire et interpréter des plans, croquis, schémas techniques et instructions de travail.

Préparer, assembler et souder différentes pièces métalliques selon les procédés TIG et MIG.

Effectuer des soudures sur l’acier.

Ajuster les paramètres de soudage en fonction des matériaux et de l’épaisseur.

Contrôler la qualité des soudures (visuelle, dimensionnelle, étanchéité).

Respecter les normes de qualité, de sécurité et les délais de production.

Entretenir et vérifier l’état des équipements de soudure.

Accessair Systems 1905 rue Pasteur, Sainte-Catherine, QC, J5C 1B7

Le profil que nous recherchons

DEP en soudage-montage ou formation équivalente.

Expérience 2 ans en soudure TIG et MIG

Expérience dans un poste de soudure de production

Expérience milieu manufacturier est un atout.

Connaissance des propriétés des métaux et alliages.

Bonne capacité de lecture de plans et schémas techniques.

Minutie, précision et souci du détail.

Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.

Respect rigoureux des consignes de santé et sécurité.

Ce poste vous intéresse ? N’hésitez pas à postuler ! Si ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez, mais que notre entreprise vous attire, contactez-nous quand même. Nous serions heureux d’échanger avec vous !

Merci de nous partager votre curriculum vitae à [email protected]



