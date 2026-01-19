Les proches de Sylvain Birtz sont toujours sans nouvelles de l’homme de 62 ans, disparu le 3 janvier à Sainte-Catherine. La Régie intermunicipale de police Roussillon a déployé un poste de commandement dimanche dans le stationnement du dépanneur L’Arrêt à Sainte-Catherine afin de recueillir de nouvelles informations.

La disparition de M. Birtz suscite de l’inquiétude, car il n’est pas dans ses habitudes de s’absenter du travail sans aviser et de ne pas informer son entourage de ses déplacements», a fait savoir l’agente aux relations médiatiques Audrey Huneault.

Rappelons qu’un avis de disparition a d’abord été diffusé le 8 janvier par les policiers, indiquant que M. Birtz pourrait se déplacer à pied et qu’il a l’habitude de prendre des marches au RécréoParc à Sainte-Catherine.

Puis, un citoyen s’est manifesté auprès de la police pour l’informer qu’il aurait aperçu le résident de Sainte-Catherine le 4 janvier vers 12h30 en train de marcher sur le boulevard des Écluses en direction nord. Sa tablette électronique a également été retrouvée dans ce secteur. Celle-ci a été envoyée à la Sûreté du Québec pour expertise.

Depuis, du porte-à-porte a été refait, les policiers ont ratissé le secteur, sans succès. Rencontrée dimanche au poste de commandement, l’amie de cœur de M. Birtz n’avait plus beaucoup espoir de le retrouver vivant. Quant à la possibilité qu’il soit parti pêcher, elle précise qu’il avait vendu son équipement de pêche et qu’il peu probable qu’il se soit noyé dans les eaux glacées, croit-elle.

De leur côté, les enquêteurs aligneront leurs recherches en fonction des informations recueillies hier, a souligné l’agente Huneault.

Description

Sylvain Birtz mesure 1,73 m (5 pi 9 po), pèse 68 kg (150 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Il parle français. Il pourrait porter un manteau noir de marque Nautica inscrit en blanc et des bottes de randonnée noires.

Au moment de sa disparition, Sylvain Birtz aurait pu porter un manteau noir de marque Nautica inscrit en blanc à la verticale près de la fermeture-éclair et des bottes noires de marque Columbia. (Photo: gracieuseté)

Toute personne qui apercevrait M. Birtz est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée au lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615.