La Ville de Sainte-Catherine a souligné le talent, l’engagement et la persévérance de sa relève en remettant des bourses à 11 jeunes citoyennes et citoyens lors d’une séance du conseil municipal du 18 août.

La Ville a également accordé des bourses sportives élite aux hockeyeuses et résidentes de Sainte-Catherine Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, qui ont remporté une médaille d’argent avec l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.

« Nous sommes très heureux de reconnaître le talent, la persévérance et l’engagement de nos citoyennes et citoyens », a déclaré le maire Sylvain Bouchard. Il a également souligné la fierté de la municipalité de compter parmi ses résidentes deux hockeyeuses d’élite qui font rayonner Sainte-Catherine sur la scène internationale.

Des bourses pour différents parcours

Des bourses entre 100 et 500$ ont récompensé des jeunes qui se sont démarqués dans plusieurs domaines.

Océane Vermette, Tiago Beauregard-Estrela et Charli Ste-Croix Huard ont reçu une bourse de persévérance scolaire pour leur détermination, leurs efforts et leur capacité à surmonter les obstacles.

Marilou Leith a obtenu une bourse communautaire, écologique et sociale pour un voyage humanitaire au Costa Rica.

Sur le plan sportif, Alexia Podolean a été récompensée pour sa participation à la Coupe interrégionale de soccer à Québec, tandis que Santiago Cendales Manrique a reçu une bourse pour sa participation au Championnat canadien jeunesse des échecs à Ottawa.

Nicolaz Vargas-Thibert a été récompensé pour sa participation au Championnat national junior de basketball 3SSB aux États-Unis. Naila Essalihi a, pour sa part, reçu une bourse pour sa participation au tournoi de soccer Mundialito, en Espagne. Julia Gaudreau a également été honorée pour sa participation à la compétition Sun & Surf de gymnastique aux États-Unis.

Des athlètes d’élite honorées

Quatre autres athlètes ont reçu une bourse sportive élite. Julie Blais a reçu 750$ pour sa participation au championnat Great Grandmasters d’Ultimate Frisbee, en Angleterre, tandis qu’Anne-Marie Cossette a reçu une bourse de 750$ également pour sa participation au Championnat du monde de handball féminin, en Roumanie.

Les hockeyeuses Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ont finalement été honorées pour leur participation aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 et leur médaille d’argent, avec une bourse de 4000$ chacune.