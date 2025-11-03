Les citoyens de Sainte-Catherine ont opté pour la continuité en élisant Sylvain Bouchard à la mairie dimanche soir avec 64,4 % des voix. Cinq des six candidats conseillers de son équipe ont également été élus, tandis que le parti Action Sainte-Catherine récolte un siège dans le district 6 avec France Gendron.

Le nouveau maire était tout sourire au Resto M à Sainte-Catherine après sa victoire et confie que la tâche sera grande de remplacer la mairesse sortante Jocelyne Bates, après 35 ans à la mairie. «J’ai été chanceux d’avoir un mentor comme Mme Bates. J’ai pris beaucoup de notes. Elle pensait arrêter il y a quatre ans, mais elle m’a dit : je vais faire un autre mandat et je vais te donner plus de dossiers régionaux, comme celui de la négociation avec les pompiers», explique celui qui était conseiller municipal depuis 8 ans avant de se lancer dans la course à la mairie.

Aujourd’hui il se sent fébrile, mais prêt à prendre la relève.

Mme Bates était présente au rassemblement de l’équipe de M. Bouchard et se réjouit du résultat. «Je ne remercierai jamais assez mes citoyens d’avoir su voir dans l’équipe Bouchard une continuité, mais aussi des belles valeurs. C’est ça que je voulais. J’ai bâti la Ville de Sainte-Catherine avec ces valeurs-là et lui les poursuit, donc je suis très heureuse», commente-t-elle.

Quel sera le premier dossier sur le nouveau bureau de Sylvain Bouchard ? Celui du budget 2026. «On va se concentrer là-dessus. Ensuite, j’ai les berges. On attend toujours le 20 M$ du provincial», mentionne-t-il. Sinon il poursuivra ses démarches pour le RécréoParc autant auprès de la MRC de Roussillon, à savoir s’il pourrait devenir parc régional ou encore voir s’il pourrait devenir un parc fédéral de Parcs Canada.

Rock Caron déçu, mais serein

Rock Caron était évidemment déçu du résultat de l’élection, lui qui aspirait également à la mairie de Sainte-Catherine. « Ceux qui veulent du changement, malheureusement, ils ne vont pas voter», exprime-t-il, faisant référence au faible taux de participation de près de 37 % selon Élections Québec.

Il reste malgré tout fier du travail de son équipe et est content de l’élection de sa candidate France Gendron dans le district 6. «On a une élue de notre équipe. On vient de percer une brèche dans l’équipe actuelle, donc ils vont avoir plus de difficultés à éviter de nous donner des comptes-rendus. On va avoir accès à des documents qui nous ont toujours été cachés», avance M. Caron qui était aussi rassemblé au Resto M avec son équipe.

Mairie :

Sylvain Bouchard 64,4 %

Rock Caron 35,6 %

District 1:

Mme Amélie Côté, Équipe Sylvain Bouchard – Unis pour Sainte-Catherine, conseillère élue à 60,43 %

District 2:

M. Martin Gélinas, Équipe Sylvain Bouchard – Unis pour Sainte-Catherine, conseiller sortant, réélu à 66,9 %

District 3:

Mme Annick Latour, Équipe Sylvain Bouchard – Unis pour Sainte-Catherine, conseillère sortante, réélue à 66,17 %

District 4:

Mme Judith Bujold, Équipe Sylvain Bouchard – Unis pour Sainte-Catherine, conseillère élue à 64,29 %

District 5:

Mme Marie Levert, Équipe Sylvain Bouchard – Unis pour Sainte-Catherine, conseillère sortante, réélue à 65,31 %

District 6 :

Mme France Gendron, Parti Action Sainte-Catherine, conseillère élue à 47,06 %