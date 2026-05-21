Sainte-Catherine : Le corps retrouvé près du pont Brébeuf est celui de Sylvain Birtz

Le corps retrouvé le 13 mai dernier dans un boisé près du pont Brébeuf, à Sainte-Catherine, est celui de Sylvain Birtz, qui était disparu depuis le 4 janvier 2026. La Régie intermunicipale de police Roussillon l’a confirmée jeudi.

La découverte avait été effectuée lors d’une intervention menée conjointement par la Régie intermunicipale de police Roussillon, la Sûreté du Québec et l’escouade canine.

L’identité de l’homme de 62 ans a été établie par le bureau du coroner. Les causes et les circonstances de son décès demeurent toutefois inconnues pour le moment.

Un avis de disparition de Sylvain Birtz avait été diffusé le 8 janvier par les policiers, quelques jours après qu’il eut été vu pour la dernière fois à Sainte-Catherine.

Les autorités avaient alors indiqué que M. Birtz pouvait se déplacer à pied et qu’il fréquentait régulièrement le RécréoParc de Sainte-Catherine lors de ses promenades.

Au fil de l’enquête, un citoyen avait affirmé avoir aperçu le sexagénaire le 4 janvier vers 12 h 30, alors qu’il marchait sur le boulevard des Écluses en direction nord. Sa tablette électronique avait également été retrouvée dans ce secteur avant d’être envoyée à la Sûreté du Québec pour expertise.

Un poste de commandement avait notamment été installé dans le stationnement du dépanneur L’Arrêt afin de recueillir des informations du public.

L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances entourant le décès de Sylvain Birtz.