Sainte-Catherine investit 1,7 M$ pour réhabiliter des conduites d’eau sur le boulevard Marie-Victorin

Le conseil municipal de Sainte-Catherine a accordé un contrat de plus de 1,7 million de dollars pour des travaux de gainage de conduites d’aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin, lors de sa plus récente séance publique.

Le contrat a été octroyé à l’entreprise Services d’Infrastructures Vortex inc., plus bas soumissionnaire conforme à la suite d’un appel d’offres public.

Le projet vise la réhabilitation des conduites d’aqueduc du boulevard Marie-Victorin par une technique de gainage, une méthode permettant de prolonger la durée de vie des infrastructures sans excavation majeure.

La valeur totale du contrat s’élève à 1 716 666 $, taxes incluses. Le remboursement de l’emprunt s’échelonnera sur une période de 20 ans à compter de 2027, représentant des versements annuels de 78 377,24 $.

La Ville a également précisé que les travaux sont admissibles à une subvention gouvernementale (TECQ).