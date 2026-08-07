Sainte-Catherine : De nouveaux abris seront installés au parc Fleur-de-Lys

Les usagers des terrains de pétanque, de fer et de washer du parc Fleur-de-Lys bénéficieront bientôt de nouveaux abris destinés à améliorer leur confort durant la saison estivale.

Les élus de Sainte-Catherine ont unanimement approuvé l’octroi d’un contrat de 28 329,84 $ (taxes incluses) à l’entreprise Clôtures Ko-Pin Inc. pour la fourniture et l’installation d’abris de joueurs en tôle.

Selon la résolution adoptée, le parc Fleur-de-Lys constitue un important lieu de rassemblement pour la population, notamment pour les nombreux adeptes de pétanque, de fer et de washer, une clientèle composée en bonne partie de personnes aînées.

La Municipalité souligne que le manque d’espaces ombragés limite le confort des utilisateurs, particulièrement lors des épisodes de forte chaleur ou en cas de précipitations.

L’installation de ces nouvelles structures vise donc à offrir une meilleure protection contre le soleil et les intempéries, tout en rendant les installations plus accueillantes et sécuritaires. La Ville estime également que cet aménagement pourrait encourager une plus grande fréquentation du parc.

Le projet sera financé au moyen d’un emprunt au fonds de roulement de la Municipalité.