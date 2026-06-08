Des impacts de balle ont été découverts sur une résidence de la Promenade du Collège, à Sainte-Catherine, dimanche matin. Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, un ou plusieurs coups de feu auraient été tirés au cours de la nuit sans faire de blessé.

Dimanche, vers 7 h 25, une résidente a communiqué avec le service de police après avoir constaté la présence d’un trou causé par un projectile d’arme à feu sur sa propriété.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont confirmé la présence d’un projectile d’arme à feu. Un périmètre de sécurité a immédiatement été érigé afin de permettre le travail des enquêteurs et des spécialistes en identité judiciaire.

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, le ou les coups de feu auraient été tirés entre 4 h et 4 h 30 dans la nuit du 6 au 7 juin.

Les autorités poursuivent leurs vérifications afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident et d’identifier le ou les responsables.

Les citoyens qui souhaitent transmettre des renseignements de façon anonyme peuvent joindre la ligne confidentielle du service de police au 450 638-0911, poste 777.