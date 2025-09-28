À propos d’AccessAir Systems inc.

Accessair Systems est aujourd’hui un leader mondial dans la fabrication d’équipements de soutien au sol et de manutention des passagers. Les produits comprennent entres autres des escaliers aéroportuaires montés sur camions, des élévateurs pour passagers à mobilité réduite et sont entièrement réalisées dans les locaux de Ste-Catherine en Montérégie, à seulement 5 minutes du pont Mercier.

Comment prenons-nous soin de nos employés ?

Nous offrons des avantages sociaux incluant l’assurance dentaire, vie, invalidité, PAE, Télé-médecine, assurance voyage, etc.

Une ambiance chaleureuse, ouverte à vos idées où vous pouvez travailler en tenue décontractée.

Vous voulez évoluer, nous le voulons pour vous également, voilà pourquoi nous vous offrons de la formation continue et un remboursement une fois complété.

Un horaire de travail estival • On t’offre tes vêtements de travail et tes bottes

Les défis qui vous attendent

Lire et interpréter les plans techniques, croquis et nomenclatures.

Effectuer l’assemblage et l’ajustement de pièces mécaniques, hydrauliques et pneumatiques selon les tolérances établies.

Installer, aligner et fixer les sous-ensembles et composants à l’aide d’outils manuels et d’équipements spécialisés.

Vérifier la conformité dimensionnelle et fonctionnelle des assemblages réalisés (contrôle qualité de base).

Effectuer les ajustements nécessaires pour assurer la performance et la fiabilité des équipements.

Participer à l’intégration de systèmes simples (hydrauliques, électriques ou de commande) en collaboration avec les autres départements.

Identifier et signaler tout problème de montage ou d’ajustement, proposer des solutions.

Respecter les normes de santé, sécurité et qualité en vigueur.

Maintenir son espace de travail propre et organisé.

Le profil que nous recherchons

DEP en mécanique industrielle, ajustage, outillage ou formation équivalente.

1 à 3 ans d’expérience en assemblage mécanique ou ajustage en milieu manufacturier (ou équivalent).

Lecture de plans, interprétation de nomenclatures et utilisation d’instruments de mesure de précision (pied à coulisse, micromètre, comparateur, etc.).

Expérience en fabrication d’équipements lourds, mécanosoudés ou hydrauliques (atout).

Connaissances de base en hydraulique et pneumatique (atout).

Habiletés en ajustement et alignement de pièces mécaniques.

Minutie, rigueur, souci du détail, autonomie et sens des responsabilités.

Bon esprit d’équipe, collaboration, capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

Ce poste vous intéresse ? N’hésitez pas à postuler ! Si ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez, mais que notre entreprise vous attire, contactez-nous quand même. Nous serions heureux d’échanger avec vous !

Merci de nous partager votre curriculum vitae à [email protected]



Accessair Systems 1905 rue Pasteur, Sainte-Catherine, J5C 1B7