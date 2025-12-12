Saint-Philippe : hausse moyenne du compte de taxes de 2,4 %

La municipalité de Saint-Philippe a adopté un budget de 23,1 M$, en augmentation de plus de 10%.

Les propriétaires d’une résidence d’une valeur moyenne, estimée à 558 122$, auront donc à défrayer un compte de taxes de 4 013$, soit 92$ de plus que pour 2025.

L’augmentation s’explique par une légère hausse du taux résidentiel et l’augmentation des principales tarifications à savoir l’eau (+14$), l’égout (+39$), la collecte des matières résiduelles (+9$) et celle des matières organiques (+1$).

«Ce budget reflète notre engagement à maintenir des services de qualité pour les citoyens tout en gérant avec rigueur l’évolution de Saint-Philippe, a affirmé le maire Christian Marin. Nous avons adopté une approche responsable qui protège notre santé financière et prépare notre ville pour l’avenir.»

La municipalité défend son budget par l’augmentation de certaines charges à savoir l’eau potable, le traitement des eaux usées (nouvelle usine), l’électricité, l’essence et les assurances.

En plus de l’augmentation des quotes-parts à la Communauté urbaine de Montréal (+1,7%), à la Régie intermunicipale de police Roussillon (+4,4%), à l’autorité régionale de transport métropolitain (+5%) et à la MRC du Roussillon (+5,2%).

Des projets majeurs

Le budget se traduit par plusieurs initiatives et des projets majeurs.

Parmi ceux-ci, le financement des ateliers municipaux projetés pour 22 M$. Parmi les sources de financement, Saint-Philippe évoque notamment la dette à long terme (12 M$) et la vente du terrain (8 M$).

L’impact sur le compte de taxes serait toutefois nul notamment en prenant considération un remboursement de capital et intérêt ainsi que des revenus de taxation du 1000, route Édouard-VII.

Quant à la construction du pont vers le nouveau quartier Galia et de l’usine de traitement des eaux usées, pour lesquels 70 M$ seront visiblement requis, la Ville vient au même constat qu’il n’y aura pas d’impact sur le compte de taxes.

Les sources de financement incluent, entre autres, la dette à long terme (54,3 M$) et la vente de terrain (24 M$).

La dette de la municipalité atteint 84 768 600 $ en augmentation de 229 700$. La charge de l’ensemble des citoyens est toutefois passée de 18% à 21%.

«Au-delà des chiffres, ce budget incarne une vision claire : une ville à échelle humaine, tournée vers l’avenir et fière de son identité, soutient Saint-Philippe. Grâce à la participation citoyenne, au professionnalisme des employés municipaux et à la collaboration des partenaires, Saint-Philippe poursuit sa progression vers un milieu de vie encore plus fort, vert et vibrant.»

Initiatives 2026

Renforcer la présence du personnel en caserne 24/24

Bonifier l’offre d’activités de loisirs

Améliorer les outils de communication municipale

Entretenir et moderniser les infrastructures et équipements municipaux

Renforcer la sécurité des systèmes informatiques

Poursuivre les initiatives d’embellissement du territoire

Projets majeurs 2026

Construction d’un nouveau pont qui reliera le futur développement résidentiel Galia à la route Édouard-VII

Plans et devis pour la future caserne de pompiers

Aménagement d’une voie de contournement dans le secteur central

Construction d’un nouvel écocentre adapté aux besoins de la population

Travaux et acquisitions de terrain pour compléter la piste cyclable entre la rue Deneault et la rue de la Moisson