C’est au terme d’une élection serrée que le maire sortant Christian Marin a été réélu à la tête de Saint-Philippe pour un 2e mandat.

C’est Le Reflet qui a appris à M. Marin qu’il serait de retour à son bureau pour les 4 prochaines années. Les résultats venaient tout juste d’être publiés sur la plateforme numérique d’Élections Québec. Christian Marin a été réélu grâce à une majorité de 78 voix face à son opposant Jonathan Duhamel.

«Je suis très content de pouvoir offrir mes services à la population pour un second mandat, a-t-il indiqué au bout du fil. Je vais continuer à donner mon maximum.»

Au cours de la campagne, plusieurs citoyens lui ont fait part de leur mécontentement face à la réfection des rues, particulièrement le rang Saint-André. D’autres se sont plaints des limites de vitesse qui ne sont pas respectées.

«Il va falloir mettre l’emphase là-dessus», assure-t-il.

M. Marin espère qu’il pourra alléger le compte de taxes des citoyens au cours des prochaines années.

«La continuité du projet du quartier industriel va permettre une diversité de taxes foncières», soutient-il.

Le maire sera accompagné de trois conseillers membres de son équipe, alors qu’Alain Fontaine, Nancy Pouliot et Clément Boyer ont été élus dans leur district par 38, 61 et 32 voix respectivement.

Les conseillères sortantes Gabrielle Garand, Émilie St-Onge et Sylvie Messier, toutes indépendantes, ont également été élues.

Le taux de participation est de 41,68%.