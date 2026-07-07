Le plus grand centre mondial de distribution de pièces, accessoires et vêtements de BRP a été officiellement inauguré ce 6 juillet à Saint-Philippe. Cette ouverture marque l’aboutissement d’un projet de presque un million de pieds carrés qui, avant sa réalisation, avait suscité l’opposition de résidents de La Prairie en raison de craintes liées au bruit, à la circulation des camions et à son intégration dans le milieu.

L’installation de 950 000 pieds carrés devient le principal pôle logistique de l’entreprise et centralise désormais les expéditions destinées à plus de 2 050 concessionnaires répartis dans 110 pays.

Le bâtiment, développé en partenariat avec Groupe MACH, SAREES et Rosefellow, regroupe les activités auparavant réparties dans cinq installations à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Environ 300 emplois ont été maintenus dans le cadre de cette relocalisation, et BRP prévoit poursuivre l’embauche au fil de la croissance de cette division.

L’inauguration a eu lieu lundi 6 juillet, en compagnie de Jacques Ramsay, député fédéral de la circonscription La Prairie-Atateken, et de Christian Marin, maire de Saint-Philippe. (Photo : gracieuseté)

« La grande majorité des employés de Saint-Jean ont pu suivre, et nous avons réembauché localement. Le secteur des pièces, accessoires et vêtements connaît une forte croissance, ce qui va nous permettre de continuer à accroître le nombre d’emplois ici», explique le vice-président et directeur général Monde – pièces, accessoires et vêtements chez BRP, Michael Long.

Le nouveau centre est en mesure de traiter plus de 2,5 millions de commandes par année et distribue les pièces, accessoires et vêtements de l’ensemble des marques de BRP, dont Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am, Lynx, Rotax, LinQ et XPS.

Un emplacement jugé stratégique

Selon Michael Long, le choix de Saint-Philippe s’est imposé en raison de sa proximité avec les principaux marchés de BRP.

«Nous avons beaucoup de ventes au Québec, en Ontario et dans la région des Grands Lacs aux États-Unis. Saint-Philippe est placé parfaitement dans cet axe qui peut servir ces trois grosses régions», souligne-t-il, lors d’une entrevue accordée au Reflet.

Des mesures pour limiter les impacts

L’implantation du centre n’a toutefois pas fait l’unanimité lors de son annonce.

En 2024, plusieurs résidents de La Prairie avaient manifesté leur opposition au projet, craignant notamment les nuisances sonores causées par la circulation des camions ainsi que la hauteur des bâtiments. Le site est situé à la limite de La Prairie au nord de l’autoroute 30.

Questionné sur ces préoccupations, Michael Long veut rassurer les résidents.

«C’est une opération qui ne génère pas beaucoup de bruit et aucune pollution, puisqu’il s’agit uniquement de logistique. Nous avons notamment équipé tous nos camions d’avertisseurs de recul silencieux.»

Il rappelle également que le promoteur Rosefellow a consacré une importante superficie du terrain à une zone tampon afin de réduire les impacts sur les quartiers voisins.

«On parle d’environ un million de pieds carrés consacrés à une zone tampon importante, autant pour l’environnement que pour le bruit. Tout ce qui avait été promis a été respecté.»

Interrogé par le Reflet, le maire de Saint-Philippe, Christian Marin, assure également que les engagements pris envers les citoyens ont été respectés.

«Toutes les mesures ont été mises en place pour atténuer le plus possible le bruit de la circulation et préserver l’environnement à l’arrière de la bâtisse.»

Il ajoute que les mesures de protection environnementale ont même été bonifiées durant la réalisation du projet.

«Lors de la construction, nous avons été obligés d’augmenter la superficie de protection de la rainette faux-grillon.»

Rappelons que le projet prévoit notamment une large zone tampon végétalisée servant également de corridor écologique afin de protéger l’habitat de cette espèce.

Un levier économique pour la région

Pour le maire de Saint-Philippe, l’arrivée de BRP constitue une étape importante pour le développement économique de la municipalité.

«C’est un vent de renouveau. C’est un projet porteur qui va amener des emplois de qualité dans la région. Ça fait du bien d’avoir de beaux projets comme celui-là ici, à Saint-Philippe.»

En 2023, la Ville estimait que le développement de cette nouvelle zone industrielle pourrait générer près de 40 millions de dollars en revenus de taxation sur dix ans.

À l’occasion de l’inauguration, BRP a également annoncé un don de 75 000 $ sur deux ans à l’école primaire des Moussaillons-et-de-la-Traversée de Saint-Philippe afin de contribuer au réaménagement de sa cour.

«Chaque fois que nous ouvrons une nouvelle opération, nous voulons redonner à la communauté. Cette école est au cœur de la vie des familles de Saint-Philippe, et ce projet correspond parfaitement à notre culture d’entreprise», explique Michael Long.