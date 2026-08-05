Les visiteurs du parc Pierre-Mondat peuvent désormais se protéger gratuitement du soleil grâce à l’installation d’un distributeur automatique de crème solaire. Cette nouvelle installation s’inscrit dans un projet pilote de la Fondation Sauve ta peau, qui étend cette année son programme à plusieurs municipalités du Québec.

Le distributeur, installé à proximité de la porte de gauche de la cantine du parc, permet aux usagers d’obtenir gratuitement une crème solaire FPS 30 approuvée par Santé Canada.

Afin d’assurer sa protection contre le vandalisme et les intempéries, l’appareil n’est pas installé de façon permanente. Il est mis en place chaque jour durant les heures d’ouverture de la crèmerie, puis retiré à la fermeture.

Selon la Ville de Saint-Mathieu, cette initiative vise à sensibiliser la population aux risques liés à l’exposition aux rayons ultraviolets, tout en facilitant l’accès à un moyen de protection simple et gratuit dans un lieu public très fréquenté.

Un programme en expansion

L’installation de Saint-Mathieu fait partie de l’expansion provinciale du programme de la Fondation Sauve ta peau. En 2026, 14 nouveaux sites ont été ajoutés, portant à 21 le nombre total de distributeurs publics de crème solaire au Québec.

Dans le cadre du projet pilote, la Fondation fournit gratuitement le distributeur, la crème solaire et les recharges pour les saisons estivales 2026 et 2027.

La Fondation rappelle que l’exposition aux rayons UV demeure la principale cause évitable des cancers de la peau. Selon les estimations, environ 11 300 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome cette année, comparativement à 10 800 l’an dernier, et près de 1 250 personnes en mourront.

L’organisme souligne que près de 90 % des cancers de la peau sont attribuables à l’exposition aux rayons ultraviolets, alors que les Canadiens passent de plus en plus de temps à l’extérieur.

En plus de rendre la crème solaire plus accessible, la Fondation encourage la population à adopter de bonnes habitudes de protection, notamment en limitant l’exposition au soleil entre 11 h et 16 h, en recherchant l’ombre, en portant des vêtements protecteurs et un chapeau, ainsi qu’en appliquant généreusement un écran solaire à large spectre avant l’exposition et toutes les deux heures par la suite.

Dans le balado Ceci n’est pas une revue de presse, Audrey et Valérie ont discuté des dangers de l’exposition au soleil avec une invitée dont le parcours bouleverse. L’épisode est disponible ici :