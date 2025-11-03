La nuit a été courte pour le nouveau maire de Saint-Mathieu, Jean-Luc Dulude, alors que sa victoire lui a été confirmée vers 3h du matin, le 3 novembre. Celui qui prend le relais de la mairesse sortante Lise Poissant entend poursuivre ce qu’elle a bâti dans les dernières années, tout en apportant sa touche de renouveau.

Après une longue campagne, M. Dulude s’est dit épuisé, mais fébrile de pouvoir entamer son nouveau rôle des quatre prochaines années. Tous ses conseillers ont également été élus, dont les conseillers sortants Norman Lemieux et Sabryna Barabé-Favreau. Il a remporté la course avec une majorité de 152 voix sur Patrick Pépin et de 613 voix sur Juliano-Leroi Rouhana

Le taux de participation est de 59,38% alors qu’il était de 66,70% en 2021.

«Je hâte d’embarquer dans l’aventure et de faire avancer Saint-Mathieu, se réjouit-il. J’ai senti que les gens ont aimé notre programme et notre présence sur le terrain. On a une équipe très impliquée, je n’y suis pas arrivé tout seul.»

Il désire avant tout poursuivre le développement du noyau villageois, un sujet maintes fois abordé par les citoyens lors de son porte-à-porte électoral.

«Les citoyens ne veulent pas non plus de densification massive, alors on va s’assurer d’y aller au bon rythme, explique-t-il. Lentement, mais sûrement.»

Celui qui a siégé 12 ans comme conseiller municipal travaillera avec les différents paliers de gouvernement afin d’aller chercher des subventions pour développer de nouveaux projets.

«Le budget de Saint-Mathieu est de 5 M$, alors que ça en coûte plus de 4 M$ pour faire fonctionner la municipalité. Donc il en reste peu pour le reste», se désole-t-il.

Il espère que le projet d’une nouvelle école primaire avancera, alors que sa prédécesseuse travaille sur ce dossier depuis pratiquement huit ans.

Résultats

Mairie

Jean-Luc Dulude – Équipe Dulude – 638 votes;

Patrick Pépin – Équipe Pépin – 486 votes;

Juliano-Leroi Rouhana – 25 votes.

District 1

Leila Kairns – Équipe Dulude – 625;

Bruno Morissette – Équipe Pépin – 521.

District 2

Marc Fontaine – Équipe Dulude – 675 votes;

Ben Dhiba Benkorich – 474 votes.

District 3

Nicole Francoeur – Équipe Dulude – 665 votes;

Diane Boudreau – Équipe Pépin – 479 votes.

District 4

Norman Lemieux – 693 votes;

Simon Massaad – 464 votes.

District 5

Sabryna Barabé-Favreau – Équipe Dulude – 666 votes;

Annie Guilbaut – Équipe Pépin – 487 votes.

District 6

Joannie Deragon – Équipe Dulude – 705 votes;

Stéphanie LeBel – Équipe Pépin – 400 votes.