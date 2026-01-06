Saint-Mathieu : incendie dans le parc de maisons mobiles

Une résidence de la 2e avenue à Saint-Mathieu a été la proie des flammes, dans la nuit du 5 au 6 janvier. Personne n’a été blessé. Le bâtiment est une perte totale.

Vers 0h20, des passants ont aperçu des flammes s’échappant du bâtiment. Ils ont contacté les services d’urgence et ont cogné à la porte, permettant l’évacuation du seul occupant.

Plus d’une vingtaine de pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Philippe et Saint-Mathieu ont été mobilisés.

«Une fois sur place, il y a eu un embrasement généralisé au niveau du toit. La maison est une perte totale», explique le chef du service, Sébastian Chrétien.

Des cendres laissées dans une poubelle extérieure sont à l’origine de l’incendie.

L’intervention a duré environ quatre heures.

(Photo: Michaël Rivard)

(Photo: Michaël Rivard)

(Photo: Michaël Rivard)