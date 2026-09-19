Un bâtiment accueillant des commerces de transit devrait ouvrir ses portes à la fin septembre à l’angle des routes 207 et 221 à Saint-Isidore, informe la Municipalité.

Le bâtiment regroupera un dépanneur, une station-service et des établissements de restauration rapide. «C’est une très bonne chose, lance le maire Sylvain Payant en référence à l’injection de dollars en milieu rural. Combien de fois je me fais dire qu’il n’y a pas d’essence à Saint-Isidore. On donne un peu de vie.»

Le maire travaille à ce projet depuis 10 ans, dit-il. Lors de la campagne électorale municipale en septembre 2025, M. Payant a mentionné son désir de terminer le développement de ce secteur dans le cadre d’un prochain mandat. Les démarches suivaient leur cours. L’automne dernier, la Municipalité attendait des autorisations du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avant d’aller plus loin.

Fermeture des routes 207 et 221

L’implantation du bâtiment commercial nécessite l’installation et le raccordement d’une conduite sanitaire. L’aménagement des infrastructures occasionne la fermeture de la route 207 jusqu’au 30 octobre.

L’intersection des routes 207 et 221 est fermée à la circulation depuis le 16 septembre, et ce, jusqu’au 22 septembre, au plus tard. L’entrave a commencé deux jours plus tard que l’échéancier du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), prévu du 14 au 18 septembre. Par la suite, les travaux se déplaceront sur le tronçon de la route 207, connue sous le nom de rang Saint-Régis sud, entre les adresses 70 et 20. Le secteur sera entravé du 19 septembre au 30 octobre.

Les nouvelles infrastructures comprendront une usine de traitement des eaux usées, en place depuis quelques mois, une station de pompage et la construction d’un réseau d’égout sanitaire. Les infrastructures desserviront les nouveaux commerces au coin des routes 207 et 221, une entreprise d’autobus et un garage à proximité ainsi que 20 résidences du rang Saint-Régis sud, soit la route 207.

Le projet totalise 2,2 M$. Les élus ont autorisé un règlement d’emprunt de 1,7 M$. La Municipalité déboursera une somme de 500 000 $, provenant en partie du fonds projets spéciaux (300 000 $) et du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) à hauteur de 200 000 $.

Au cours du processus, Saint-Isidore a consulté sa population. Les résidents se réjouissent sur le plan financier, exprime le maire. «Pour un résident, sa partie du règlement d’emprunt équivaut à peu près au même prix qu’à mettre un système de traitement des eaux usées pour une résidence isolée, mentionne Sylvain Payant. Il ne paie pas plus cher. Le tuyau va durer 75 peut-être 100 ans.»

Saint-Isidore compte 970 résidences. De ce nombre, 690 bénéficieront du réseau municipal et de la nouvelle usine de traitement des eaux usées, une fois les travaux en cours terminés. Il demeure 280 propriétés à l’extérieur du périmètre urbain. Québec n’offre aucune aide financière aux municipalités pour l’installation de conduites sanitaires dans cette zone en raison du coût qui s’avèrerait trop onéreux par résidence.