Une femme de 65 ans a été retrouvée sans vie dans la piscine de sa résidence de Saint-Constant, mercredi après-midi.
Les services d’urgence ont été appelés vers 15 h 45 après qu’un appel eut été logé à la Régie intermunicipale de police Roussillon pour signaler la découverte du corps, dans la piscine d’une résidence située sur la rue Vallée.
À leur arrivée, les policiers ont constaté le décès de la sexagénaire.
Une enquête du coroner a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement.
Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon collaborent également à l’enquête.