Saint-Constant : Une sexagénaire retrouvée sans vie dans sa piscine

Une femme de 65 ans a été retrouvée sans vie dans la piscine de sa résidence de Saint-Constant, mercredi après-midi.

Les services d’urgence ont été appelés vers 15 h 45 après qu’un appel eut été logé à la Régie intermunicipale de police Roussillon pour signaler la découverte du corps, dans la piscine d’une résidence située sur la rue Vallée.

À leur arrivée, les policiers ont constaté le décès de la sexagénaire.

Une enquête du coroner a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement.

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon collaborent également à l’enquête.