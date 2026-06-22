Saint-Constant: Un parcours de disque-golf et des toilettes autonettoyantes

Les amateurs de plein air et les familles disposent désormais de nouvelles installations dans les parcs de Saint-Constant. La Ville a inauguré, le 16 juin, un parcours de disque-golf de 18 trous ainsi que deux toilettes publiques autonettoyantes.

Le nouveau parcours de disque-golf a été aménagé dans le secteur des bassins de rétention, accessible par la rue de la Mairie et le boulevard Monchamp. Conçu pour accueillir à la fois les débutants et les adeptes plus expérimentés, le parcours comprend 18 trous répartis sur le site.

L’aménagement a représenté un investissement de 58 200 $. Le projet a bénéficié d’une contribution de 26 300 $ de la MRC de Roussillon, accordée par l’entremise du Fonds de développement des communautés. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Aménagement Sud-Ouest.

Des toilettes autonettoyantes

La Ville a également procédé à l’inauguration de deux toilettes publiques autonettoyantes, installées dans les parcs Levasseur et des Jardins.

Ces installations sont dotées d’un système automatisé qui nettoie la cuvette et le plancher après chaque utilisation.

Le coût de réalisation de chacune des toilettes s’élève à 438 000 $. La toilette du parc des Jardins a bénéficié d’une aide financière de 56 000 $ de la MRC de Roussillon, également octroyée par le Fonds de développement des communautés.

Une touche artistique à venir

La Ville prévoit habiller la façade de chacune des toilettes d’une œuvre créée par un artiste de la région. Les réalisations devraient être installées au cours de l’automne.