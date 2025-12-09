Medifice Investissement a obtenu le mandat de la Ville de Saint-Constant de réaliser une étude de faisabilité pour le projet de complexe de baseball annoncé en 2019. Un nouveau partenariat qui, selon le maire Jean-Claude Boyer, permettra de voir grand.

«Avec ce nouveau partenaire, on est parti pour aller plus loin, a-t-il confié lors de la dernière séance du conseil. Il va faire l’étude de faisabilité. On va regarder jusqu’où ça nous amène.»

Il a rappelé que la Ville perdrait bientôt le terrain du parc Leblanc, sacrifié pour l’agrandissement de l’école secondaire Jacques-Leber nécessaire pour permettre aux élèves de Saint-Constant de faire tout leur secondaire dans leur ville.

«En faisant ainsi, on savait qu’on avait déjà un projet de complexe de baseball qui viendrait compenser la perte de ce terrain-là et l’autre qu’on a eu aussi [le terrain inauguré en 2024], a-t-il poursuivi. Pour les amateurs de baseball, inquiétez-vous pas, il va y avoir deux terrains pour remplacer ceux qu’on a perdus.»

Le contrat à Medifice Investissement s’élève à une somme maximale de 132 800$. Le maire Boyer a mentionné qu’il s’agissait d’un partenaire très sérieux, habitué dans la construction de plateaux sportifs.

«Cette étude de faisabilité vise à déterminer un modèle optimal de réalisation conforme aux exigences légales, aux bonnes pratiques de gestion contractuelle ainsi qu’aux intérêts à long terme de la Ville, soutient Stéphane Huard, directeur du service des communications de Saint-Constant. Cette entente n’engage nullement la Ville à réaliser le projet et ne constitue pas une obligation contractuelle définitive quant à la construction d’un Complexe de baseball.»

Saint-Constant avait annoncé un projet de complexe de baseball quatre saisons, doté d’un dôme amovible en 2019. Une infrastructure sportive dont elle espérait l’ouverture en 2021 sur le site de la Base de plein air. Le budget était alors estimé à 6,5 M$.

L’Association de baseball du Roussillon rejoint environ 360 membres annuellement.