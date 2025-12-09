En raison des besoins grandissants, Saint-Constant planifie déjà la construction d’un nouveau garage municipal. Un projet estimé à 15 M$ pour lequel la Ville s’adjoint le partenariat de sa voisine Saint-Mathieu afin d’être admissible à une subvention.

On dénombre plus de 31 000 citoyens à Saint-Constant et, pour le moment, le garage municipal comble les besoins.

Cependant, la Ville planifie à long terme et déjà des éléments militent vers des espaces plus grands. Ce qui, selon Saint-Constant, améliorera l’efficacité opérationnelle.

«La construction d’un nouveau garage permettra ainsi de moderniser nos installations, d’optimiser l’entretien et l’entreposage de la flotte municipale, d’améliorer la rapidité des interventions — particulièrement en période hivernale — et de regrouper les services des travaux publics et du développement durable dans un complexe structurant mieux adapté aux besoins actuels et futurs, explique Stéphane Huard, directeur du service des communications de la Ville. Le projet, réalisé en collaboration avec la municipalité de Saint-Mathieu, vise également à créer des synergies dans un contexte où plusieurs municipalités font face à des pressions financières et opérationnelles similaires.»

La construction est prévue sur un terrain qui est déjà propriété de la Ville, près de l’autoroute 30 et du chemin du Camp-Militaire.

Financement

Lors du conseil de ville, le maire Jean-Claude Boyer a expliqué qu’en raison de son nombre de résidents, Saint-Constant n’était pas admissible à une subvention du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

Cette subvention pourrait financer jusqu’à 38% des coûts admissibles du projet, lesquels sont estimés à 12,67 M$.

«Les Villes de 25 000 et plus de population n’ont pas accès au volet 1 du PRACIM à moins de conclure une entente avec une plus petite municipalité, a-t-il laissé savoir au dernier conseil de ville. Le projet est donc une mise en commun avec la Ville de Saint-Mathieu qui a besoin d’espaces.»

En échange, Saint-Mathieu, une municipalité de quelque 2500 citoyens, obtiendra un espace dans le garage municipal pour entreposer quelques équipements.

La demande au PRACIM a été déposée le mois dernier; la présélection des projets est prévue pour le mois de janvier. La réponse du ministère influencera la progression du dossier.

Saint-Constant est toujours en train d’analyser d’autres sources de financement afin de compléter le montage financier du projet qui s’élève à 15 M$.

Plusieurs étapes demeurent à se succéder d’ici l’ouverture d’un éventuel nouveau garage municipal, laquelle ne devrait pas avoir lieu avant 24 mois.