Les amateurs de voitures anciennes ont rendez-vous le 15 août prochain, de 9 h à 17 h, au pavillon Claude-Hébert, situé au 85, montée Saint-Régis à Saint-Constant, pour la sixième édition de l’Exposition de voitures antiques de Saint-Constant. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

Fondée en 2021 par Mathieu Pelletier, l’exposition est passée d’un rassemblement de quelque 130 véhicules organisé sur la rue Longtin à un événement d’envergure régionale qui a accueilli 325 voitures antiques et près de 2 000 visiteurs l’an dernier. Cette année, les organisateurs espèrent réunir près de 400 voitures et camions anciens et attirer environ 2 500 visiteurs.

« J’ai toujours aimé les voitures. On voulait créer quelque chose de différent, avec une ambiance chaleureuse, loin des grands stationnements commerciaux où se tiennent souvent ce genre d’événements », explique Mathieu Pelletier, fondateur de l’exposition. Les trois premières éditions se sont déroulées sur la rue Longtin, où il a grandi, avant que l’événement ne déménage au pavillon Claude-Hébert afin de répondre à sa popularité grandissante.

Le nouveau site permet d’accueillir davantage de véhicules tout en conservant un décor verdoyant et convivial. « Les vieilles voitures racontent toutes une histoire. C’est ce que les visiteurs viennent découvrir », ajoute l’organisateur.

L’exposition est ouverte gratuitement aux exposants comme aux visiteurs. Les propriétaires de voitures anciennes peuvent présenter leur véhicule sans sélection particulière, pourvu qu’il corresponde à l’esprit de l’événement. Aucune réservation n’est requise pour le grand public.

Cette année, les organisateurs espèrent réunir près de 400 voitures et camions anciens et attirer environ 2 500 visiteurs.

Au-delà des automobiles, les visiteurs profiteront d’une programmation familiale comprenant des prestations du groupe Level Up, de l’animation, une section familiale avec jeux gonflables, maquillage et petite piste de course pour enfants, des commerçants spécialisés, des camions de cuisine de rue ainsi qu’un camion de crème glacée. Le commerce local La Bière à Boire sera également sur place.

Le chroniqueur automobile Antoine Joubert agira comme porte-parole de cette édition. Il participera à l’animation de la journée et remettra les trophées « Best Classic » et « Best Custom ».

Bien que l’entrée soit gratuite, les visiteurs seront invités à faire un don volontaire à la Fondation Anna-Laberge. Les profits provenant de la vente des articles promotionnels, du tirage moitié-moitié et de plusieurs activités seront également remis à la fondation de l’Hôpital Anna-Laberge.

L’an dernier, l’événement a permis de remettre plus de 3 000 $ à la fondation. Pour cette sixième édition, les organisateurs souhaitent franchir le cap des 4 000 $, une somme qui revêt une importance particulière alors que la Fondation Anna-Laberge célèbre son 40e anniversaire.

« Tout le monde, de près ou de loin, a déjà eu recours aux services de l’hôpital. C’était naturel pour nous de redonner à la fondation. Ce qui me motive, c’est de voir les familles sourire, les gens avoir du plaisir et partager leur passion. C’est ce qui fait que tout le travail en vaut la peine », souligne Mathieu Pelletier.

Les personnes souhaitant obtenir davantage d’information ou exposer un véhicule peuvent communiquer directement avec Mathieu Pelletier.