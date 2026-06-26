Saint-Constant : le Consignaction+ est ouvert

Le nouveau lieu de retour Consignaction+ annoncé au 400, route 132 à Saint-Constant est maintenant ouvert.

Ce Consignaction+ permet le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées, le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés, ainsi que le retour en vrac pouvant traiter des centaines de contenants en quelques minutes.

Rappelons que les citoyens peuvent recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction.

Pour le retour à l’unité et le retour en vrac, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée. Le remboursement du retour express se fait seulement par voie électronique.

L’équipe des conseillers aux retours est présente les lundis, les mardis, les mercredis, les samedis et les dimanches, de 8h à 18h et les jeudis et les vendredis, de 8h à 19h.

Il s’agit du troisième lieu de retour dans le Roussillon, après ceux de La Prairie et Candiac.