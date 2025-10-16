La montée Saint-Régis, sera fermée à la hauteur de l’autoroute 730 à Saint-Constant, pour une opération d’asphaltage, du 17 au 21 octobre.

Le ministère des Transpots procédera à la fermeture complète de la montée Saint-Régis entre l’autoroute 730 et la rue de Ronsard. Cette intervention implique la fermeture de la voie de virage à droite de la bretelle de sortie no 2 menant de l’autoroute 730 en direction est à la montée Saint-Régis.

Pour le détour, le Ministère demande de continuer sur l’autoroute 730 en direction est et de tourner à droite sur la route 132. Par la suite, il faut tourner à droite sur le boulevard Monchamp et rejoindre la montée Saint-Régis.