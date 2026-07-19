Saint-Constant: Incendie dans une résidence de la rue Berger

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans un bâtiment résidentiel de deux étages situé au 129, rue Berger, à Saint-Constant.

Le Service de sécurité incendie a reçu l’appel vers 22 h 14. Les pompiers, dont la caserne est située à proximité, sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard.

Selon la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, le feu aurait pris naissance sur le balcon arrière avant de se propager à la structure du bâtiment. L’incendie a été signalé par des voisins.

Les résidents ne se trouvaient pas sur place au moment des événements. Aucune évacuation ni aucun blessé n’ont été rapportés.

Une trentaine d’intervenants ont été mobilisés pour maîtriser le brasier. Grâce à leur intervention rapide, les dommages, bien qu’importants, ont pu être limités.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe d’enquête du service incendie poursuivait son travail afin de déterminer la cause de l’incendie.

La circulation est maintenant rétablie et les équipes d’urgence ont quitté les lieux.