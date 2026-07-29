La Ville de Saint-Constant a officiellement inauguré sa nouvelle Promenade des arts, un parcours artistique extérieur aménagé le long du sentier multifonctionnel du Lac des fées, au 1, rue Rimbaud.

Le projet, qui vise à rendre l’art plus accessible en l’intégrant à un espace naturel fréquenté, représente un investissement de plus de 90 000 $.

L’inauguration s’est déroulée en présence des membres du conseil municipal, de représentants du ministère de la Culture et des Communications, du Comité consultatif culturel ainsi que d’employés municipaux, le 22 juillet.

La nouvelle installation propose une exposition permanente en plein air appelée à accueillir différentes œuvres au fil du temps.

Pour son lancement, la Ville a choisi de mettre en valeur le travail d’Amélie Picquette, photographe municipale depuis 2016. L’exposition présente une sélection de clichés illustrant des événements, des lieux et des moments marquants ayant façonné la communauté au cours des dernières années.

L’inauguration de la Promenade des arts a eu lieu le 22 juillet dernier. (Photo : gracieuseté)

« Le Lac des fées est un lieu de ressourcement dont nous sommes très fiers. Avec la Promenade des arts, nous souhaitons offrir une nouvelle façon de découvrir ce site exceptionnel, tout en rendant la culture encore plus accessible », a déclaré le maire Jean-Claude Boyer dans un communiqué.

Le projet a nécessité des honoraires professionnels de 4 631,19 $ pour les plans et devis, auxquels s’ajoutent des coûts de construction de 82 736,01 $.

La réalisation de la Promenade des arts s’inscrit dans l’Entente de développement culturel conclue entre la Ville de Saint-Constant et le ministère de la Culture et des Communications.

Cette entente prévoit une aide financière gouvernementale totale de 120 000 $, répartie à parts égales entre le Ministère et la Ville, pour la réalisation de deux projets : la Promenade des arts et la mise à jour de la Politique culturelle de la Ville.

La municipalité indique que la Promenade des arts accueillera de nouvelles expositions dans les prochaines années.