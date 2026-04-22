Saint-Constant : ils pédaleront pour la cause du Parkinson

Véronique Chabot, de Saint-Constant, enfourchera son vélo sous peu en préparation du Défi Vélo Parkinson prévu en août prochain, avec une petite pensée pour son beau-père, Jean-François Bédard, qui cohabite avec cette maladie depuis maintenant 15 ans.

La 16e édition du Défi Vélo Parkinson vise à amasser 400 000 $ pour continuer à offrir des services essentiels, financer la recherche, et sensibiliser à cette maladie neurodégénérative qui touche de plus en plus de personnes. Plus de 25 000 Québécois vivent avec la Maladie de Parkinson. L’événement est prévu le 22 août au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière de Mirabel.

Mère de deux enfants, Véronique Chabot pédalera au sein de l’équipe des Gélato, avec 7 parents et amis qui pédaleront aussi pour la cause en amassant 500 $ chacun. «Nous avons prévu de faire une journée de vélo avec l’équipe pour s’habituer», mentionne-t-elle, outre les entraînements qu’elle entend mener sur une base individuelle.

Bien qu’atteint lui-même de la Maladie de Parkinson, Jean-François Bédard souhaite prendre part à ce défi cycliste, si sa condition lui permet cette journée-là. Confiant, il affirme à la blague «je vais être meilleur que tout le monde».

Le cinquantenaire n’avait que 38 ans lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes de la maladie, principalement de petits tremblements qui, avec les années, sont devenus de plus en plus persistants, avec des pertes d’équilibre et des épisodes de fatigue.

Après 15 ans, ces symptômes sont de plus en plus évidents marqués notamment par des mouvements saccadés des membres, au point où il évite certaines sorties dans les endroits publics. «Je choisis mes sorties», dit-il. Bien que la médication qu’il suit lui permette une certaine cohabitation avec la maladie.

Celle-ci ne l’empêche pas de faire des sorties à vélo, tout en prenant soin de bien choisir ses trajets et le moment où il prend la route.

Gagner un saut en parachute

L’équipe des Gélato amasse les contributions en vue du Défi vélo. Chaque donateur recevra un reçu à des fins fiscales, en plus de courir la chance de gagner un saut en parachute en tandem chez Parachute Montréal à 13 000 pieds d’altitude. Le tirage aura lieu le 23 août.