Saint-Constant : une fillette se noie dans une piscine

Une fillette de 3 ans s’est noyée dans une piscine privée d’une résidence de la 7e avenue à Saint-Constant, le lundi 22 juin.

Selon Sandra Blouin, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon, les policiers ont reçu un appel pour une fillette tombée dans une piscine. Des témoins effectuaient des manœuvres de réanimation sur l’enfant à l’arrivée des policiers. Celle-ci était inconsciente lors de son transport à l’hôpital.

Le Reflet attend un retour de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie pour connaître son état de santé. La police n’était pas en mesure de donner des informations supplémentaires quant à l’état de la fillette.

Les policiers sont toujours sur place en fin d’après-midi pour mener l’enquête et déterminer les circonstances de ce drame.

Plus de détails à venir.