Saint-Constant: Emprunt de 20 M$ pour accélérer ses projets municipaux

La Ville de Saint-Constant se donne les moyens d’aller plus rapidement de l’avant avec ses projets d’infrastructures. Réunis le 16 juin en conseil municipal, les élus ont adopté quatre règlements d’emprunt totalisant 20,7 M$ pour financer, au cours des prochaines années, des travaux de voirie, des aménagements de parcs, la réfection de bâtiments municipaux et la réhabilitation des conduites.

Ces règlements ne signifient toutefois pas que les travaux seront réalisés immédiatement. Le maire Jean-Claude Boyer a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une planification à long terme.

L’administration municipale mise plutôt sur ce que le maire qualifie de « règlement parapluie », un mécanisme qui regroupe plusieurs projets d’immobilisations sous une même autorisation d’emprunt. Cette approche évite à la Ville de devoir faire adopter un nouveau règlement chaque fois qu’un projet est prêt à être lancé.

« Au lieu d’avoir un projet et de demander l’emprunt, ça rajoute des délais supplémentaires. L’équipe a identifié l’ensemble des projets qui sont là pour plusieurs années », a-t-il indiqué.

Les sommes autorisées se répartissent entre 1,75 M$ pour des travaux de voirie, 8,884 M$ pour les parcs, les espaces verts et l’acquisition d’équipements, 7,75 M$ pour la construction ou la réfection d’infrastructures et de bâtiments municipaux, ainsi que 2,35 M$ pour la réhabilitation des conduites.