Les étudiants et le personnel de l’école secondaire du Tournant à Saint-Constant ont été évacués le lundi 8 décembre en après-midi, à la suite d’un appel à la bombe.

La Régie intermunicipale de police Roussillon confirme que tout le monde a été dirigé dans un endroit sécuritaire au chaud, comme le prévoit le plan des mesures d’urgence. Personne n’a été blessé.

«Les autorités mènent actuellement une enquête et effectuent les vérifications nécessaires», fait savoir la Régie, qui s’est déplacée vers 13h25 à cet établissement destiné aux jeunes qui souhaitent renouer avec le système scolaire.

Une personne d’intérêt a été rapidement arrêtée. Elle est présentement rencontrée par les policiers.

L’enquête est toujours en cours.

«Nous demandons aux parents et au public de ne pas se rendre sur les lieux pour ne pas gêner les opérations», indique la police.

Plus de détails à venir.