Le recours aux services de sages-femmes a connu une hausse de 64% à sa deuxième année d’activité en Montérégie-Ouest. Malgré cette popularité, le projet de maison des naissances avance à pas de tortue, ici comme ailleurs au Québec.

C’est le constat que pose le Regroupement Les sages-femmes du Québec en marge de la Journée internationale des sages-femmes qui avait lieu le 5 mai. Selon le Regroupement, cette situation entraîne une disparité dans l’offre sur le territoire.

En Montérégie-Ouest, les services offerts par les Services de sage-femme de la Vallée le sont à domicile ou à l’hôpital. Depuis 2024, 70% des accouchements effectués par des sages-femmes (88 sur 132) ont eu lieu en milieu hospitalier, alors que 44 se sont déroulés à domicile.

«C’est un bon service, estime Magali Letarte, sage-femme et membre du comité de mobilisation du Regroupement. Par contre, les familles se retrouvent face à un choix partiel, les femmes ne peuvent pas faire le choix d’accoucher en maison de naissance. C’est soit à domicile, soit à l’hôpital. La pratique de sages-femmes devrait pouvoir offrir trois lieux. L’offre est incomplète et les sages-femmes ne peuvent pas déployer l’ensemble de leurs compétences.»

Pour Cynthia Perreault, Cheffe de département des sages-femmes au CISSSMO, les mères qui ont recours à ces services obtiennent quand même de bons soins. « Les sages-femmes détiennent toutes une formation universitaire et sont formées pour intervenir dans des situations d’urgence », précise-t-elle.

Cynthia Perreault, Cheffe de département des sages-femmes au CISSSMO (Photo Santé Québec)

Cependant, les mères qui donnent naissance à l’hôpital doivent quitter dans un délai de 3 à 5 heures, alors qu’en maison de naissance, elles pourraient bénéficier de soins dans une approche plus globale et d’un suivi post-natal plus complet.

Cette situation occasionne une perte de clientèle, alors que certaines préfèrent s’expatrier vers la Maison des naissances du Richelieu ou celle de Pointe-Claire et du même coup, se taper du temps de déplacement.

Les Services de sage-femme de la Vallée couvrent le territoire de la Montérégie-Ouest, de Vaudreuil-Dorion au secteur de La Prairie.

Ils comptent un point de service au 181, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield, qui dispose de trois salles de consultation et d’une salle communautaire pour l’allaitement, la pesée des bébés et les activités organisées par l’équipe.

Un autre point de service est situé au CLSC de Châteauguay, destiné aux clientes des sages-femmes de la région des Jardins-Roussillon.

« Nous avions deux sages-femmes à nos débuts auxquelles se sont ajoutées deux autres l’année suivante et nous sommes en processus pour en engager une cinquième, indique Cynthia Perreault. Nous avons encore quelques places de disponibles pour l’automne 2026 (des femmes qui prévoient accoucher à l’automne) et nous prenons actuellement les inscriptions pour le mois de janvier 2027. »