Des citoyens ont dénoncé ce qu’ils qualifient «d’aménagement absurde et hautement dangereux» sur la piste cyclable multifonctionnelle de la rue Principale Nord. En assemblée de conseil le 8 septembre, le maire de Delson, Christian Ouellette, a défendu la solution qui est temporaire, a-t-il précisé.

Des bacs à fleurs en béton ont été installés pour dresser une barrière entre la rue et la piste multifonctionnelle. Ce qui a diminué celle-ci, selon des observations, à une largeur d’à peine 32 pouces.

«Lors de nos observations sur le terrain, 100 % des usagers à vélos, trottinettes ou poussettes devaient se déporter complètement dans la voie inverse pour contourner ces bacs, créant un risque imminent de collision frontale», a fait remarquer Christine Cossette.

La résidente dit avoir fait des représentations dès le mois de juillet au conseil de ville en plus d’avoir participé au dépôt d’une plainte officielle au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

«En voulant embellir la rue, la municipalité a créé un parcours d’obstacles impraticable qui compromet la sécurité des enfants, des familles et des aînés de notre quartier, a soulevé Christine Cossette. La sécurité publique ne devrait pas se faire au détriment du bon sens et des normes élémentaires de circulation.»

Lors de la séance du mois de septembre, un autre citoyen a rappelé les enjeux de sécurité, reliés à la végétation abondante. Il a également parlé des défis avec les bacs pour les différentes collectes et le déneigement à venir en période hivernale.

Esthétisme et efficacité

Le maire Christian Ouellette a rappelé que l’objectif premier était la sécurité, et non pas celui de la beauté.

«On a eu beaucoup de requêtes pour les autos qui circulaient sur la piste cyclable», a-t-il laissé entendre. Il y a des inconvénients. Des gens vont se plaindre l’hiver pour le déneigement et quand ils sortiront leurs bacs. Je compatis, mais c’est la solution qui a été trouvée.»

Cet aménagement a été qualifié de plus esthétique et plus efficace par le maire qui a rappelé l’expérience de la rue du Collège.

«Plus personne ne se plaint, a-t-il poursuivi. On change nos habitudes.»

Chrisitan Ouellette est conscient que les résidents et usagers de la rue Principale Nord pourraient avoir des «maux de tête» présentement.

Mais lorsque cette rue sera à refaire, une piste cyclable hors route sera aménagée a avancé le maire, à l’image des travaux qui ont été réalisés sur la rue Principale Sud.