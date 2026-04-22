Rue Brébeuf : Sainte-Catherine autorise des dépenses de près de 24 000 $

La Ville de Sainte-Catherine a autorisé, lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 avril, des dépenses liées au projet de réfection de la rue Brébeuf, pour un montant total net de 23 937,16 $. Cette dépense correspond à des études d’avant-projet.

Ce financement prendra la forme d’une ristourne dont le remboursement s’échelonnera sur une période de 20 ans, à compter de 2027. Le montant annuel a été fixé à 1 196,86 $.

Lors de la séance, le maire a rappelé que ce projet s’inscrit parmi les priorités municipales identifiées dans le cadre de la planification budgétaire ainsi que du programme triennal d’immobilisations.

Les études d’avant-projet ont été réalisées au cours des années 2024 et 2025, pour définir les besoins pour la réfection de cet axe routier.

À ce stade, la Ville de Sainte-Catherine parle d’un coût total du chantier de réfection de la rue Brébeuf qui n’est pas encore déterminé. «Plusieurs étapes doivent encore être complétées avant de pouvoir établir une estimation financière globale.» affirme-t-elle.

En automne 2024, la Ville avait invité la population à participer à une démarche de consultation citoyenne intitulée « En marche pour la rue Brébeuf », visant à recueillir les idées et les préoccupations des résidents quant à l’aménagement de la rue.

La rue Brébeuf figure parmi les plus anciennes artères de Sainte-Catherine.