Route 132 : un changement de voie cause un important accident

Un changement de voie sur la route 132 à l’heure de pointe d’après-midi lundi a mené à un capotage, plusieurs dommages sur des véhicules et un lampadaire fauché. La police ne rapporte aucun blessé grave.

L’accident est survenu en direction est à l’intersection de l’autoroute 730 peu après 17 h. Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon transmises deux jours plus tard au Reflet, un automobiliste âgé dans la vingtaine de Candiac a percuté un véhicule en effectuant un changement de voie.

Le véhicule en question a fait un capotage sous la force de l’impact et il est retombé sur le capot d’un troisième véhicule, informe Karine Bergeron, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie.

«Un lampadaire a également été fauché, et des débris ont causé des dommages à un autre véhicule», précise-t-elle.

Annie St-Amour était dans le véhicule qui a fait un capotage. Elle n’a pas subi de blessures graves, mais a été marquée par l’accident. Au lendemain de l’accident, elle a commenté sur les réseaux sociaux qu’elle souhaitait remercier toutes les personnes qui lui sont venues en aide.