L’annonce que devait faire la première ministre Christine Fréchette a été annulée lundi après-midi à Saint-Constant en raison de la fusillade survenue plus tôt dans la journée dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal.

Selon l’invitation, l’annonce devait porter sur la route 132. Aucun autre détail n’avait été partagé. La conférence de presse était prévue à 14 h et devait réunir plusieurs élus et représentants des communautés concernées.

Mme Fréchette devait être accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, du grand chef du Conseil mohawk de Kahnawake, Cody Diabo, ainsi que des maires de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, de Delson, Christian Ouellette, et de Sainte-Catherine, Sylvain Bouchard.

Aucune nouvelle date n’a pour l’instant été annoncée pour la tenue de cette conférence de presse.

À la suite des événements survenus à Montréal, Mme Fréchette a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle a exprimé sa consternation.

« Je suis profondément bouleversée par les événements tragiques survenus aujourd’hui dans le secteur de Côte-des-Neiges », a-t-elle écrit.