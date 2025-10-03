Alors que l’élargissement et le réaménagement de la route 104 à La Prairie ont été annoncés en 2021, voilà que le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) change de cap et réaménagera certaines intersections, plutôt que «d’intervenir globalement».

«Les besoins en maintien du réseau existant, le contexte économique mondial et les contraintes budgétaires obligent le Ministère à effectuer des choix et à concentrer ses investissements majoritairement dans les travaux d’entretien du réseau afin de le maintenir fonctionnel et sécuritaire, fait savoir Karine Abdel, aux communications du MTMD. Certains projets, dont celui visant l’élargissement et le réaménagement de la route 104 à La Prairie, sont convertis en plan d’intervention.»

Ainsi, les quatre voies et le terre-plein initialement prévus seront remplacés par des feux de circulation aux intersections du chemin de la Bataille et du chemin Fontarabie.

«Plutôt que d’intervenir globalement, des interventions ciblées seront planifiées afin de répondre à certains besoins soulevés et de régler des enjeux spécifiques de certaines intersections», soutient Mme Abdel.

Le Ministère estime que le temps d’attente des usagers en provenance des routes secondaires sera réduit, et que la cohabitation véhicules, piétons et tracteurs sera améliorée à ces intersections.

Annoncés en 2021, les travaux d’élargissement ont été plusieurs fois reportés et ne devaient pas commencer avant 2027.

Dans ce contexte, les expropriations prévues n’auront pas lieu.

«Le Ministère avait prévu des acquisitions dans le cadre du projet d’origine, explique Karine Abdel. Des propriétaires avaient déjà été rencontrés et ont été recontactés depuis pour les informer des modifications au projet.»

Le coût, la portée et l’échéancier des interventions seront précisés «une fois la planification terminée», lorsque l’appel d’offres sera lancé en 2026, indique le Ministère.

Réactions

Frédéric Galantai, maire actuel de La Prairie, indique qu’il est «très déçu» de cette révision de ce projet de la route 104.

«On a l’impression que ce projet tarde à se concrétiser, laisse entendre M. Galantai. Ça fait longtemps qu’on en parle. C’est une route accidentogène. On attend impatiemment la prochaine étape.»

À son avis, les feux de circulation répondent à un enjeu de sécurité, mais n’aideront pas à régler le problème de congestion sur la route 104 à La Prairie.

«Je ne suis pas un expert en circulation, mais peut-être que des carrefours giratoires seraient appropriés aux intersections problématiques», lance-t-il.

Quant aux propriétaires qui devaient être expropriés, Frédéric Galantai mentionne qu’ils sont «encore aujourd’hui dans l’incertitude» parce qu’il «n’y a rien de final».

De son côté, Ian Rajotte, candidat à la mairie et chef du parti Mouvement La Prairie, s’engage dès cet automne, s’il est élu, à «reprendre les négociations immédiatement et, au besoin, à exercer une pression politique ferme auprès du gouvernement provincial afin que des feux de circulation soient installés sans autre délai aux intersections les plus critiques de la route 104», a-t-il affirmé au Reflet, citant notamment le rang de la Bataille et le rang Saint-Raphaël.

«Malgré des promesses répétées depuis plus de 65 ans, les gouvernements successifs ont échoué à livrer des solutions concrètes pour sécuriser ce tronçon névralgique. Les ententes précédentes, incluant celles annoncées par le ministre François Bonnardel, ont une fois de plus été annulées sans justification valable, laissant les citoyens dans l’incertitude et l’inquiétude», soutient Mouvement La Prairie., qui souhaiterait former une coalition pour la sécurité de la route 104.

Pour sa part, le candidat indépendant à la mairie de La Prairie Norm Vocino estime que l’ajout des feux des circulation est «une solution temporaire à un problème permanent, bien que ce la puisse améliorer la sécurité à court terme», fait-il valoir au Reflet.

«Les citoyens de La Prairie méritent mieux qu’un simple pansement sur une plaie ouverte. Ce qu’il faut, c’est une révision complète de la route 104, des aménagements modernes et une planification à long terme qui tient compte des réalités d’aujourd’hui et de demain», dit-il. Comme candidat à la mairie, je m’engage à faire de ce dossier une priorité. Je mettrai à profit mes années d’expérience au sein du gouvernement pour défendre les intérêts de La Prairie auprès du MTQ et obtenir des solutions durables.»