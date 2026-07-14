La Ville de Sainte-Catherine a reçu une aide financière de 578 256 $ du gouvernement du Québec pour mettre à jour son étude sur la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis. Cette nouvelle étude servira à compléter le dossier pour la demande de subvention de 20 M$ à Québec qui permettra à la municipalité de procéder aux travaux, explique le maire de Sainte-Catherine Sylvain Bouchard.

C’est le gouvernement du Québec qui a demandé à la Ville de mettre à jour ses études qui datent de 2016-2017, selon M. Bouchard. «C’est sûr que [l’argent annoncé aujourd’hui], ça n’attache pas tout. On aurait aimé avoir l’ensemble de la subvention pour procéder», mentionne M. Bouchard. Le maire rappelle que le gouvernement fédéral a déjà annoncé un montant de 20 M$, mais Sainte-Catherine a besoin de 20 M$ également du gouvernement provincial pour pouvoir entamer les travaux.

L’étude permettra «de dresser un portrait de l’état actuel de l’érosion des berges de la rivière Saint-Régis, d’en déterminer les causes et d’évaluer les risques qu’elle représente pour la sécurité des citoyens et la protection des biens», selon Québec. Elle devra également proposer différents scénarios de stabilisation, accompagnés d’une estimation des coûts, des échéanciers ainsi que des avantages, des inconvénients et des impacts associés à chaque option.

Ce document sera également utile à la MRC de Roussillon qui travaille sur le bassin versant de la rivière Saint-Régis. «C’est une grosse étude sur toute la Saint-Régis, qui traverse entre autres Sainte-Catherine. Ça va prendre quelques mois, cependant ça nous permet à nous aussi de mettre à jour des choses aussi pour arriver dans six, huit mois avec quelque chose qu’on va pouvoir financer de façon beaucoup plus structurée», explique Camille Aublé, directeur adjoint à la MRC.

Il rappelle que le secteur de Sainte-Catherine a été priorisé dans le bassin versant de la Saint-Régis puisque les études sont déjà plus avancées, mais aussi parce que les risques sont plus importants pour la population en ce moment.

«Il y a des poteaux d’Hydro-Québec qui ont été déplacés derrière la rue des Alouettes il y a une dizaine d’années. Si ça continue, on va devoir les déplacer à nouveau. Il y a urgence d’agir», illustre le maire Bouchard.

L’érosion des berges de la rivière Saint-Régis préoccupe la Ville et ses riverains depuis longtemps. Cette situation remonte aux pluies diluviennes record survenues en 1996 lors desquelles la rivière Saint-Régis avait débordé à la hauteur du boulevard Saint-Laurent à Sainte-Catherine.

En 2018, la Ville de Sainte-Catherine avait présenté son projet de revitalisation des berges aux citoyens de même qu’un règlement d’emprunt de 7,8 M$ et sa répartition des coûts. Elle avait été critiquée par les citoyens au point où la Ville avait reculé.