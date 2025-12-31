Riverains : Le numéro de Guillaume Latendresse sera retiré

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ont annoncé qu’ils rendront hommage à l’ancien joueur Guillaume Latendresse en retirant le numéro 73 qu’il a porté de 2001 à 2003, le 9 janvier prochain.

Le Sainte-Catherinois est l’un des joueurs les plus marquants des Riverains selon l’organisation.

«[Son] parcours exceptionnel a contribué à faire des Riverains une véritable tradition d’excellence dans la Ligue M18AAA du Québec», a expliqué la franchise par voie de communiqué.

Guillaume Latendresse a débuté son parcours avec les Riverains en 2001 à 14 ans du bon pied, en produisant 48 points en 42 rencontres, avec 23 buts marqués à sa première campagne.

Pendant la saison suivante, il surpasse le rendement de son année recrue en produisant 54 points en 41 rencontres. Il remporte également le trophée Mario Lemieux remis annuellement au meilleur espoir de moins de 16 ans de la ligue.

Ses performances dans le circuit midget lui permettent d’être sélectionné au 2e rang du repêchage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) par les Voltigeurs de Drummondville en 2003, derrière le fameux Sidney Crosby.

Au terme de sa carrière junior, il est choisi par les Canadiens de Montréal en 2e ronde du repêchage de 2005 de la Ligue nationale de hockey (LNH). En 341 matchs avec le Bleu blanc rouge, le Wild du Minnesota et les Sénateurs d’Ottawa, il réalise 147 points, dont 87 buts.

Après avoir pris sa retraite en 2014, il joint les Riverains à titre d’entraîneur-chef jusqu’en 2018, remportant deux titres de division. Il a également occupé le rôle de directeur-général de 2019 à 2021.

«Par son parcours, son leadership et son attachement durable à l’organisation, Guillaume Latendresse incarne les valeurs de passion, d’engagement et d’excellence qui définissent les Riverains du Collège Charles-Lemoyne et a joué un rôle déterminant dans l’établissement de cette tradition qui perdure depuis 50 ans», soulignent les Riverains.