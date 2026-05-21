La fièvre des séries de la Ligue nationale de hockey (LNH) a atteint la Rive-Sud. Alors que les Canadiens de Montréal amorcent ce soir la Finale de l’Association de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline du Nord, plusieurs municipalités proposent aux citoyens de regarder le match sur écran géant.

Delson

À Delson, on fête ça en grand. Les partisans sont invités à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, située au 127, rue Principale Sud. La populaire organiste des Canadiens de Montréal Diane Bibaud s’occupera de l’ambiance musicale. Les portes ouvriront à 19h30.

Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine propose de son côté aux citoyens de se réunir au centre municipal Aimé-Guérin pour écouter le match. Les portes du centre ouvriront à 19 h 30.

La Prairie

À La Prairie, on tente de reproduire l’ambiance du Centre Bell en conviant les partisans à l’aréna situé au 250, rue du Vice-Roi. Les portes ouvriront à 19h30. Les participants peuvent apporter leurs grignotines et boissons. Les boissons alcoolisées sont permises pour les personnes de 18 ans et plus.

Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant invite ses citoyens à encourager le Tricolore au centre municipal ce soir dès 19 h. Il est possible d’apporter ses breuvages, boissons alcoolisées et nourriture. Les autres matchs seront présentés soit au Pavillon de la diversité ou au centre municipal. L’horaire est disponible sur le site de la municipalité.

Châteauguay

À Châteauguay, c’est au Pavillon de l’île que ça se passe. Les portes ouvriront à 19 h en vue de la diffusion du match à 20 h.

Mercier

À Mercier, il sera possible de visionner le match au centre communautaire Roger-Tougas. Les portes ouvriront à 19 h15. Des grignotines et boissons non alcoolisées seront en vente sur place et les profits seront remis à la Fondation Gisèle-Faubert.

Saint-Mathieu*

Plusieurs matchs de la série Buffalo-Montréal ont été présentés gratuitement sur écran géant au centre communautaire de Saint-Mathieu. Le site n’est pas disponible ce soir, mais le match de samedi le sera par contre.