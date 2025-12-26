Tempête, élections, guerre tarifaire, Loi 2 ont aussi marqué 2025 sur le plan local. Le Reflet revient sur 15 histoires qui ont fait l’actualité cette année.

Plus de 70 cm de neige : la région ensevelie

En février, environ 73 cm de neige sont tombés dans la région, donnant du fil à retordre aux Services des travaux publics des villes responsables du déneigement. Des cols bleus ont travaillé pendant près de 16h par jour afin de dégager les routes et charger la neige.

Tempête hivernale : l’A15 sud toujours fermée à cause des conditions

Conditions routières difficiles : l’A-15 sud fermée

Tempête de neige : «Ç’a été rock’n’roll pas à peu près»

Tempête hivernale : des policiers motoneigistes en renfort dans les secteurs ruraux

Tempête hivernale : le congé se prolonge pour certains écoliers

Guerre commerciale : l’achat local sur toutes les lèvres

Au début de l’année, la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis a forcé plusieurs acteurs des différents paliers de gouvernement à élaborer des plans d’action pour mousser l’achat local et aider les entreprises souffrant des tarifs importants imposés par l’administration américaine.

Menace de Trump sur les tarifs : «nous sommes prêts à toute éventualité» – Christine Fréchette

Menace de Trump sur les tarifs : promouvoir davantage les produits canadiens et québécois

Le Partage change de direction

En novembre, un changement de garde est survenu dans l’un des organismes les plus importants dans la région, alors que le directeur général du Partage Frédéric Côté a quitté l’organisme d’aide alimentaire après six ans à la direction. C’est Sandy Roy qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans les médias locaux qui le remplace.

Départ du directeur du Partage : « Il faut croire aux licornes »

Le Partage : nouvelle directrice, nouvelle mission

Candiac : le boulevard de Sardaigne enfin prolongé

Les travaux du prolongement du boulevard de Sardaigne vers le secteur TOD de la gare, à Candiac, ont été autorisés en mai, ravivant les espoirs d’une possible future bretelle d’accès à l’autoroute 15.

Candiac : c’est parti pour le prolongement du boulevard de Sardaigne

Bretelle d’accès à l’autoroute 15 à Candiac : une promesse d’achat conclue

La Prairie : l’élargissement de la route 104 abandonnée

En juin, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce l’abandon de l’élargissement et le réaménagement de la route 104, à La Prairie, alors qu’il en avait été question à maintes reprises depuis 2021.

Route 104 : Québec abandonne l’élargissement

Élections fédérales 2025 :Jacques Ramsay gagne, Alain Therrien perd

En avril, les électeurs couronnent le médecin-coroner Jacques Ramsay, du Parti libéral du Canada dans la circonscription La Prairie-Atateken, battant le député sortant Alain Therrien, du Bloc québécois.

Jacques Ramsay élu dans La Prairie – Atateken

Fédérales 2025 : Alain Therrien perd La Prairie-Atateken

Une trentaine de locataires évacués d’urgence

Une trentaine de locataires du 85, Jogues ont été évincés de leur logement le 10 octobre en raison d’un risque d’effondrement de la structure. Un vice pourtant identifié par les Habitations Rive Sainte-Catherine, l’organisme qui administre l’édifice.

Habitations Rive Sainte-Catherine : une trentaine de locataires évacués d’urgence

85, rue Jogues : des problèmes soulevés depuis longtemps

Pas de retour des locataires à court terme

Impossible de récupérer les souvenirs de son fils décédé

La plupart des locataires du 85, Jogues relocalisés ou en voie de l’être

Les locataires impatients d’être fixés



Élections municipales : la continuité dans les villes du Roussillon

Les élections municipales dans les sept villes desservies par Le Reflet ont laissé bien peu de suspense aux citoyens. Les maires de Delson, Candiac et Saint-Constant ont été élus par acclamation tandis que ceux de La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe ont opté pour la continuité.

Candiac : Normand Dyotte réélu par acclamation

Alliance Delson pourra terminer le travail

Jean-Claude Boyer réélu à Saint-Constant : « un gage de confiance »

Frédéric Galantai et Place aux citoyens veulent servir la population

Saint-Philippe : Christian Marin réélu

Saint-Mathieu : Jean-Luc Dulude élu aux petites heures du matin

Sainte-Catherine : les électeurs choisissent Sylvain Bouchard



Une caserne d’incendie en chantier à Saint-Constant

La Régie d’incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS) gère la construction d’une nouvelle caserne à Saint-Constant. Un projet de plus de 20 M$ qui a été retardé alors que l’Autorité des marchés publics (AMP) avait noté plusieurs manquements au processus de l’octroi de contrats.

Projet d’une caserne de sécurité incendie à Saint-Constant : manquements soulevés par l’Autorité des marchés publics

Manquements à la caserne de Saint-Constant : un plan d’action face aux recommandations

Projet de caserne à Candiac : nouvelle étape franchie

Prise 2 pour la nouvelle caserne à Saint-Constant

Les médecins en colère

Le gouvernement et les médecins ont été à couteaux tirés au courant de la dernière année. Les négociations entourant la Loi 2, auxquelles a été impliqué le ministre de la Santé, mais aussi député de La Prairie, Christian Dubé, ont été ardues. L’entente de principe survenue le 11 décembre suscite toutefois un nouvel espoir chez les médecins.

Projet de loi 106 : les médecins de famille réclament un vrai accès à la première ligne

Christian Dubé : réforme de la santé, rémunération des médecins et ultimatum aux fédérations

«D’anges gardiens à moins que rien », le cri du cœur des médecins québécois

Loi 2 : les médecins sonnent l’alarme

Loi 2: la proposition d’entente suscite un certain espoir chez les médecins

L’aréna de Saint-Constant part en fumée

Trente-neuf ans après les premiers coups de patin à l’aréna de Saint-Constant, l’enceinte sportive est partie en fumée. Un triste sort pour la patinoire qui était fermée depuis 2013.

Incendie majeur dans l’aréna désaffecté de Saint-Constant

Aréna Wilfrid-Lamarche : chronique d’une mort annoncée

Kahnawake veut ses terres, les Villes leur compensation

Le parachèvement de l’autoroute 30 et de la bretelle 730 est un dossier qui demeure à être réglé. Si le conseil mohawk de Kahnawake attend toujours les terres promises par Québec, des Villes s’attendent à une compensation en retour.

Terres cédées à Kahnawake pour l’autoroute 30 : Saint-Constant veut que ça se règle

Des étudiants en suspens

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a suspendu le redécoupage des bassins géographiques des écoles secondaires du secteur Nord et Nord-Ouest. Si bien que les étudiants de secondaire 4 et 5 n’intègreront pas l’école Jacques-Leber de Saint-Constant à la prochaine rentrée.

Piché-Dufrost exclue de Jacques-Leber : des parents en colère

Piché-Dufrost exclue de Jacques-Leber : des arguments pourraient changer la donne

Piché-Dufrost exclue de Jacques-Leber : la décision est reportée

Quatrième et cinquième secondaire : Jacques-Leber a le feu vert

École Jacques-Leber : pas de quatrième et cinquième secondaire en 2026-2027

Consignaction : Saint-Constant et Candiac disent oui, Delson refuse

La consigne des contenants de plastique, verre ou aluminium est désormais uniformisée, mais surtout modernisée. Des lieux de collecte Consignaction sont apparus sur le territoire comme à Saint-Constant et Candiac. Delson s’est toutefois opposé à la mise en place de cette nouveauté.

Nouveaux lieux de retour Consignaction à Saint-Constant et Candiac

Site Consignaction à Delson : « On est dans une impasse »

Consignaction au Quartier Delson : un lieu de retour qui ferait un heureux

Décès de David Smith

Ancien conseiller municipal qui avait aussi aspiré à la mairie de la Ville de Candiac, David Smith est décédé subitement le 1er août dernier.

Candiac : l’ancien conseiller municipal David Smith est décédé

(Avec Guillaume Gervais)