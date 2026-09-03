Rentrée scolaire: La police Roussillon accentue sa présence aux abords des écoles

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Régie intermunicipale de police Roussillon intensifie sa présence aux abords des écoles de son territoire afin de veiller à la sécurité des élèves, des parents, des automobilistes et des brigadiers.

Dès le 1er septembre, des patrouilleurs sont déployés dans les différents secteurs du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries dans le cadre d’une opération de visibilité qui se poursuivra au cours des deux premières semaines de la rentrée.

Le Reflet a suivi la Régie intermunicipale de police Roussillon le jour de la rentrée, le mardi 1er septembre, devant l’école des Horizons, à Saint-Constant. Trois policiers y étaient présents, en plus des brigadiers scolaires.

« Nous sommes dans une opération de visibilité. Dans tous les secteurs de notre territoire, on a des patrouilleurs qui sont là pour la sécurité », explique Sandra Blouin, agente aux Relations communautaires et médiatiques de la Régie de police Roussillon.

Les policiers veillent notamment au respect des règles de sécurité par les automobilistes et les piétons. La principale consigne demeure de respecter la signalisation présente aux abords des établissements scolaires.

Les automobilistes sont notamment invités à respecter les limites de vitesse dans les zones scolaires, les feux clignotants des autobus scolaires ainsi que les indications des brigadiers. Une attention particulière doit également être portée aux enfants qui circulent à pied ou à vélo, aux traverses pour piétons et aux zones de débarquement.

Lors de leurs patrouilles, les policiers interviennent également auprès des jeunes qui se déplacent à pied ou à vélo afin de leur rappeler les règles de sécurité à adopter.

« On va également aborder les enfants qui sont sur la piste cyclable et qui sont marcheurs sur les trottoirs pour leur rappeler les règles de sécurité à adopter », souligne Mme Blouin.

Une rentrée entraîne des changements

Si la police concentre particulièrement sa présence sur les premières semaines de l’année scolaire, ce n’est pas nécessairement parce que les risques sont plus élevés, mais plutôt parce que la rentrée entraîne son lot de changements.

« À la rentrée, ce sont toujours des règles qui ont peut-être été changées. Donc, on va venir sensibiliser les automobilistes à ce sujet-là », explique Sandra Blouin.

Selon Mme Blouin, les premières journées se sont déroulées de façon positive. « Globalement, tout s’est bien passé, tout s’est bien déroulé. Les gens respectent les règles », affirme-t-elle.

La police mise notamment sur le contact avec les parents pour favoriser la prévention. Ces échanges permettent également aux agents de recueillir leurs observations sur les enjeux vécus autour des écoles.

« Aborder les parents, ça fait en sorte aussi qu’on puisse récolter leurs commentaires, leurs observations aussi, ce qui permet de faire des modifications », indique l’agente.

Des brigadiers formés chaque année

La sécurité des enfants repose également sur le travail des brigadiers scolaires. La Régie de police Roussillon a bonifié la formation des brigadiers l’an dernier afin d’uniformiser certaines méthodes de travail et de favoriser un environnement sécuritaire.

Parmi les changements apportés figure une méthode visant à contribuer à une circulation plus fluide aux heures de pointe : les brigadiers sont notamment formés à attendre la présence de plusieurs enfants avant de les faire traverser.

La Régie demande donc aux parents et aux élèves de respecter les directives des brigadiers, tout comme celles des chauffeurs d’autobus scolaires.

De la prévention à la répression

Si les deux premières semaines sont consacrées principalement à la visibilité et à la sensibilisation, la présence policière ne s’arrêtera pas après la rentrée.

« Tout au long de l’année scolaire, on a différentes phases qui vont s’appliquer, dont des phases de répression ciblées également », précise Sandra Blouin.

Après les interventions de prévention et de sensibilisation, des opérations ciblées pourront ainsi viser les automobilistes ou les piétons qui ne respectent pas les règles de sécurité.