De retour au Québec après une tournée européenne effervescente, Garou renoue avec son public d’ici dans un format inédit et personnel. Avec Garou solo, un spectacle intimiste décliné en 16 dates ce printemps, dont le 10 mai à Salaberry-de-Valleyfield, à travers la province, l’artiste propose une plongée dans son parcours, ses doutes et sa vérité d’homme.

« Rentrer à la maison, c’est confortable », confie-t-il d’emblée, tout juste revenu d’un mois et demi de tournée en Europe. Là-bas, notamment dans le nord de la France et en Belgique, le public se montre « survolté ». Au Québec, l’ambiance diffère : « C’est un public plus calme, plus observateur. Ça me demande de m’adapter, de redoubler d’énergie pour les faire lever. Je les brasse un peu, en bon Québécois. »

Ce contraste nourrit justement son plaisir de la scène. Car pour Garou solo, le cadre est essentiel. Loin des grandes salles bondées, il privilégie les théâtres à taille humaine. « Plus c’est petit, plus il se passe quelque chose de magique », explique-t-il. Une proximité qui lui permet de retrouver l’essence même de sa vocation : « Ma genèse musicale vient des partys de famille, où tout le monde chantait. Là, j’ai l’impression de revivre ça. On est en symbiose. »

Un spectacle plus personnel

Ce nouveau spectacle accompagne la sortie de son album Un meilleur lendemain, premier opus où il signe lui-même les textes. Une étape importante dans sa carrière, mais qui ne relevait pas d’un calcul : « Me dévoiler n’était pas l’objectif. J’y arrivais déjà à travers les chansons des autres. Mais là, je révèle davantage l’homme. »

Sur scène, cette sincérité prend toute sa place. Entre deux chansons, Garou se livre avec franchise : « Je raconte que je ne voulais pas être chanteur populaire. Je voulais être archéologue. Le public rit, mais se reconnaît surtout dans cette authenticité. J’avais peur de me livrer, je suis quelqu’un de pudique. Finalement, c’est une belle thérapie.»

Le pari du dépouillement

Après plus de 25 ans de carrière, choisir de monter seul sur scène constitue, selon lui, le défi le plus risqué de son parcours. « Je suis complètement vulnérable. Mais en même temps, c’est plus flexible. J’improvise, je me permets des folies. »

Une liberté qu’il n’aurait peut-être pas osé s’accorder plus tôt.

« Il y a 15 ans, j’aurais été capable de le faire… mais je ne l’aurais pas osé. Aujourd’hui, je suis plus équilibré. Je le dis dans le spectacle : je n’ai jamais été aussi heureux qu’à 53 ans. »

Interrogé sur son parcours, l’artiste qui a connu un succès fulgurant à la suite de la comédie Notre-Dame de Paris affirme n’avoir que très peu de regrets. « J’ai refusé certaines collaborations, mais je suis quelqu’un d’instinctif. Si ça ne s’est pas fait, c’est qu’il y avait une raison. »

Toujours le trac, autrement

Malgré l’expérience, certaines émotions demeurent intactes. Aujourd’hui, ce ne sont plus les foules qui impressionnent Garou, mais la présence de ses proches dans la salle. « Ma fille était là récemment… et là, je deviens très nerveux. Je veux tellement qu’elle soit fière de moi. ». Il a d’ailleurs collaboré avec elle sur une chanson de son dernier album.

Il performera le 10 mai prochain à Salaberry-de-Valleyfield dans la salle Albert-Dumouchel.