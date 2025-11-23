Un deuxième jeune adulte heurté par un train du REM à Brossard au tout début du week-end est décédé des suites de ses blessures.

Le jeune homme de 22 ans se trouvait dans un état critique quand lui et deux de ses amis eurent traversés l’autoroute 10, puis les rails du Réseau express métropolitain à la hauteur de la station Du Quartier à Brossard. Ils ont été heurtés par un wagon qui arrivait rapidement.

Une première victime de 19 ans est décédée sur place, tandis que les deux autres ont été transportés au centre hospitalier. L’un d’eux, un autre jeune de 19 ans est maintenant hors de danger, mais celui de 22 ans est décédé dans la journée de dimanche. Une enquête de la Sûreté du Québec est toujours en cours afin de confirmer les circonstances de cet épouvantable drame.