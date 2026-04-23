La Ville de Saint-Constant prévoit investir plus de 5 millions de dollars dans la reconstruction de plusieurs rues. C’est ce qui a été annoncé par la Ville lors de la séance du conseil municipal du 21 avril.

Les travaux viseront notamment la rue Marotte, le rond-point de la rue Morin ainsi que les rues Chapais et Chanteclerc.

Dans le cas de la rue Marotte et du rond-point de la rue Morin, la municipalité a lancé un appel d’offres public. Huit soumissions ont été reçues, et le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation St-Pierre et Tremblay Inc. La valeur du contrat s’élève à 2 385 731,25 $, taxes incluses.

Le conseil municipal a également autorisé une dépense et un règlement d’emprunt de 3 335 136 $ afin de financer la reconstruction des rues Chapais et Chanteclerc.

Au total, ces investissements dépassent les 5,7 millions de dollars. Aucune date pour le début des travaux n’a été précisée.

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