Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a confirmé qu’il ne donnera finalement pas suite au projet de redécoupage des bassins géographiques des écoles secondaires des secteurs Nord et Nord-Ouest. Cette décision met fin à plusieurs mois d’incertitude pour de nombreuses familles, particulièrement à Saint-Constant.

Le projet de redécoupage, étudié au printemps 2025, visait à revoir la répartition des élèves des secteurs de Saint-Constant, Saint-Mathieu et La Prairie afin de répondre aux besoins de capacité dans les écoles secondaires. Le scénario avait toutefois suscité une vive opposition, notamment chez les parents des élèves de l’école primaire Piché-Dufrost.

Si le projet avait été mis en œuvre, ces élèves n’auraient pas pu effectuer leur 4e et leur 5e secondaire à Saint-Constant, contrairement aux autres jeunes de la municipalité.

Avec les changements annoncés en mai dernier, puis confirmés aujourd’hui, cette possibilité est désormais écartée. Tous les élèves de Saint-Constant, y compris ceux provenant de l’école Piché-Dufrost, pourront compléter l’ensemble de leur parcours secondaire dans leur municipalité.

Un projet revu à la hausse

Le revirement du CSSDGS s’explique par les développements récents entourant l’école secondaire Jacques-Leber. Les décisions gouvernementales, la cession de terrains additionnels par la Ville de Saint-Constant ainsi que la révision de la portée du projet permettent maintenant d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement sans modifier les bassins géographiques.

Initialement, le projet prévoyait la démolition complète du bâtiment existant afin d’en construire un nouveau. Cette option a toutefois été abandonnée. L’école actuelle sera finalement conservée et un nouveau bâtiment sera construit en complément.

Selon le CSSDGS, cette nouvelle configuration permettra d’accroître de façon importante la capacité de l’établissement. À terme, l’école Jacques-Leber pourra accueillir 62 groupes d’élèves, de la 1re à la 5e secondaire, permettant ainsi à tous les jeunes de Saint-Constant d’effectuer leur parcours complet dans leur ville.

Les bassins actuels maintenus

Le CSSDGS confirme que les bassins géographiques actuellement en vigueur sont donc maintenus dans tous les secteurs, à l’exception de Saint-Constant, où l’école secondaire Jacques-Leber deviendra progressivement l’école de secteur pour les élèves inscrits au programme régulier.

Ainsi, elle accueillera les élèves de la 1re à la 4e secondaire dès l’année scolaire 2026-2027, avant de devenir, à compter de 2027-2028, l’école de secteur pour l’ensemble des élèves résidant à Saint-Constant.

Des travaux déjà amorcés

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des travaux déjà entrepris autour de l’école. En mai dernier, la démolition du terrain de baseball du parc Leblanc avait provoqué le mécontentement de nombreux citoyens ainsi que la surprise du club des Cobras du Roussillon.

La disparition du terrain était prévue dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école Jacques-Leber, mais les travaux avaient été devancés de plusieurs mois après que le gouvernement eut autorisé l’accélération de l’échéancier.

En entrevue avec Le Reflet en mai dernier, la directrice adjointe des communications du CSSDGS, Hélène Dumais, expliquait que les travaux étaient nécessaires afin de poursuivre l’aménagement du site de l’école et d’y aménager, dans les meilleurs délais, des espaces destinés aux activités sportives et récréatives des élèves.