La collecte du recyclage passera aux deux semaines dans toutes les municipalités de la MRC de Roussillon à partir du 1er décembre. Un changement inévitable – il était demandé par Québec –, mais qui peut bénéficier de l’expérience d’autres territoires qui ont déjà réalisé la transition.

Le changement s’effectuera donc pour les villes de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.

Pourquoi espacer les collectes sélectives alors que l’on accepte plus de matières recyclables dans le bac bleu depuis le 1er janvier 2025? Cela était d’abord et avant tout demandé par Québec.

«Québec a donné à Éco Entreprises Québec la responsabilité de gérer et financer le système de collecte sélective à travers la province, et pour eux, c’est une question d’optimisation, de standardisation du système. Ce n’est pas un choix des élus, des villes ou de la MRC, ç’a vraiment été imposé», explique Nicolas Chaput, directeur de la gestion des matières résiduelles et du développement durable à la MRC de Roussillon.

Prévu depuis longtemps

Celui-ci explique cependant que ce changement était dans les cartons depuis déjà plusieurs années. La MRC aurait d’ailleurs pu effectuer le changement le 1er décembre 2024, mais avait réussi à repousser d’un an l’espacement.

M. Chaput explique en outre que plusieurs autres villes ont déjà espacé leur collecte sélective aux deux semaines sans grand problème.

«On a parlé à nos collègues ailleurs et pour la majorité, il n’y avait pas d’enjeux. On a eu très peu de commentaires d’expériences négatives. Moi-même où j’habite, ç’a été fait et il n’y a aucune adresse où il y a deux bacs ou que les bacs débordent. Les gens s’habituent, ils font de meilleurs choix de consommation», indique-t-il.

«Dans la majorité des cas, la collecte aux deux semaines est amplement suffisante» –Nicolas Chaput, directeur de la gestion des matières résiduelles et du développement durable à la MRC de Roussillon

Le changement s’effectue d’ailleurs pour tous les types d’immeuble, incluant le multilogement. Certains devront passer au conteneur parce qu’ils n’ont pas l’espace pour l’ajout de bacs supplémentaires.

«C’est sûr qu’il y a des cas particuliers, des familles avec huit personnes par exemple. Peut-être que là, il y aura des problématiques, mais on va gérer le tout au cas par cas», souligne M. Chaput. Comme pour tout changement avec les collectes, comme quand celle des matières organiques est arrivée, il anticipe un petit choc, mais que les gens s’habitueront ensuite.

Trucs

La MRC propose par ailleurs quelques trucs afin de faciliter la transition.

Notamment, de changer le couvercle double par un couvercle plein sans séparateur, qui offre plus d’espace. Elle propose également de défaire ses boîtes avant de les mettre dans le bac et de participer à la consigne élargie, c’est-à-dire de rapporter certains contenants comme les canettes dans des points de consigne.

Elle encourage en outre de réduire à la source et de privilégier les produits durables, réutilisables ou vendus en vrac.

La campagne de communication afin d’informer les citoyens est amorcée depuis le début novembre, notamment par les réseaux sociaux. La MRC invite la population à se procurer le guide La RS Source, qui contient le nouveau calendrier de collecte, dans une bibliothèque ou en ligne. Le guide est également joint dans les éditions du Reflet et du Soleil de Châteauguay publiés le 5 novembre.