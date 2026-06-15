RécréoParc : Sainte-Catherine investit dans l’accessibilité et la sécurité

Pour améliorer l’accessibilité de sa plage et moderniser son système de surveillance, le RécréoParc fera l’objet de deux investissements totalisant plus de 31 000 $. Les contrats, accordés à Zéro Limit et à ALI Sécurité, ont été approuvés par le conseil municipal de Sainte-Catherine du 9 juin.

Le conseil municipal de Sainte-Catherine a donné son feu vert à l’achat de nouveaux équipements destinés à la plage et aux installations du RécréoParc.

Un premier contrat de 10 768$ a été accordé pour l’acquisition de tapis d’accessibilité qui seront installés sur la plage. Selon la Ville, le sable représente actuellement un obstacle important pour les personnes à mobilité réduite, limitant leurs déplacements et leur accès aux installations.

L’aménagement de ces tapis vise à faciliter l’accès à l’eau et aux zones sablonneuses pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes aînées et les familles fréquentant le site.

La dépense sera financée à même le fonds de roulement de la Ville, par un emprunt de 9 833 $, remboursable sur cinq ans à compter de 2027.

Une surveillance renforcée

Les élus ont également autorisé un investissement de 20 246 $ afin de moderniser le système de surveillance du RécréoParc.

Le projet prévoit le remplacement de certaines caméras existantes ainsi que l’ajout de nouveaux appareils pour améliorer la couverture du site. La Ville souligne que l’intégration de caméras de technologie 4K permettra d’obtenir des images de meilleure qualité et de faciliter l’identification des personnes lorsque nécessaire.

Cette dépense sera financée par un emprunt au fonds de roulement de 18 487$, qui sera remboursé sur une période de trois ans à partir de 2027.