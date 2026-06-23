RécréoParc de Sainte-Catherine : Une vitrine pour des auteurs québécois

À l’occasion de la Journée nationale « J’achète un livre québécois », le 12 août prochain, un salon du livre réunissant des auteurs autoédités se tiendra dans la verrière du RécréoParc de Sainte-Catherine.

L’événement se déroulera de 13 h à 16 h et permettra au public de rencontrer une douzaine d’écrivains d’ici, d’échanger avec eux et de faire dédicacer leurs ouvrages.

Cette initiative est portée par l’autrice de romans fantastiques Isabelle Joannette, qui souhaitait souligner la journée nationale en offrant une vitrine aux auteurs qui publient eux-mêmes leurs œuvres.

« Pour eux, c’est plus difficile de faire des ventes à grande échelle, parce qu’ils ne réussissent pas nécessairement à faire entrer leurs livres dans les librairies. C’est surtout lors d’événements comme celui-ci qu’ils peuvent réussir à vendre leurs œuvres. »

Les livres seront disponibles à l’achat directement auprès des auteurs présents.

Entre 12 et 15 écrivains sont attendus. Les visiteurs pourront découvrir une variété de genres littéraires, allant de la littérature jeunesse aux romans fantastiques, en passant par les thrillers, la poésie, les nouvelles littéraires, les romans politiques et les ouvrages de développement personnel.

La Journée nationale « J’achète un livre québécois » est un mouvement visant à encourager l’achat et la découverte de la littérature québécoise. Créée en 1994 par les auteurs Patrice Cazeault et Amélie Dubé, cette journée invite les lecteurs à soutenir les créateurs d’ici en se procurant un livre écrit au Québec.

Pour Isabelle Joannette, cette première édition pourrait devenir un rendez-vous annuel. « C’est la première fois que nous organisons cet événement et j’espère que ce ne sera pas la dernière », conclut-elle.